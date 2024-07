VALENTINI-FIORENTINA AD UN PASSO. ACF LAVORA COL BOCA PER AVERLO SUBITO, ALTRIMENTI A GENNAIO

Nicolas Valentini è attualmente il nome più gettonato in orbita Fiorentina. La dirigenza viola è costantemente al lavoro con l'entourage del difensore e col Boca Juniors per prelevare il prima possibile il centrale classe 2001, che non rientra da tempo nei piani futuri del club di Buenos Aires. Come raccontato già alcune settimane fa, i bosteros hanno scelto di non puntare più sul ragazzo cresciuto nel vivaio, al quale da mesi hanno comunicato la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024. Motivo per cui la Fiorentina, al pari di altri club italiani come Inter e Roma, si è inserita con forza sul giocatore, per il quale ha effettuato un'accelerata in queste ore.

Già nella serata di ieri c'è stato uno sprint nei colloqui con l'agenzia che gestisce il difensore - Avios Soccer, il cui obiettivo è portare Valentini in Europa entro la fine dell'estate considerando chiusa la sua parentesi al Boca -. Anche oggi i contatti tra la Fiorentina e l'entourage sono andati avanti spediti, con la quadra definitiva che ancora non è stata trovata ma per la quale mancano solamente gli ultimi dettagli da limare, di cui si sta discutendo ininterrottamente in queste ore. Valentini è infatti vicinissimo all'accordo coi viola, che al contempo stanno lavorando col Boca Juniors per riuscire ad ottenere il giocatore subito. Il club di Commisso, infatti, è nettamente avanti alla concorrenza per avere il giocatore a gennaio - quando sarà svincolato -, ma l'obiettivo è quello di prelevarlo già adesso, con sei mesi d'anticipo. Ed è il filone per il quale, visto l'accordo vicinissimo col giocatore stesso, la Fiorentina sta discutendo col Boca Juniors, pronto a disfarsi del difensore anche adesso ma solo dietro ad un esborso economico, la cui richiesta è di qualche milione di euro.

I contatti tra la Fiorentina e l'entourage proseguono tuttora e, per quanto trapela dall'agenzia, l'intesa tra le parti è a un passo. Mentre per quella che riguarda il club viola e il Boca Juniors, c'è ancora da lavorare. Ma la sensazione è che Valentini sia molto vicino a vestire la maglia viola, da capire se immediatamente o solo a gennaio.