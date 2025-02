Un mercato che certifica la voglia di provarci e completa la rivoluzione estiva. Palladino ora ha più alternative (di qualità) in mezzo al campo

Non si potrà dire che la Fiorentina non ci stia provando, e tanto bastava. Il giorno dopo la chiusura (notturna) del calciomercato le sensazioni sono più o meno le stesse dell'immediato, e per una volta vien da pensare che chi non è pienamente soddisfatto sta probabilmente coltivando aspettative al di sopra delle possibilità. Perché stavolta il club, da Commisso ai suoi dirigenti, risponde presente alle istanze del momento e dell'immediato futuro, lanciando un messaggio che sa di rincorsa alla zona europea della classifica, senza voler troppo accentuare le speranze di un piazzamento comunque migliore rispetto all'anno scorso.

Completata la rivoluzione estiva

In primis allora andrà sottolineato il completamento di una rivoluzione nella rosa avviato in estate, con una serie di partenze a gennaio che chiudono definitivamente il ciclo triennale che ha preceduto l'arrivo di Palladino. Se gli addii difensivi di Quarta e Biraghi erano da mettere in preventivo (un po' meno quello di Kayode) come i momentanei saluti a Ikonè e Kouamè, la chance concessa a Sottil in quel di Milano arriva al termine di un periodo in cui l'esterno aveva trovato un minimo di continuità ma senza arrivare a incidere come sarebbe servito alla squadra. Resta Richardson, è vero, ma se è proprio a centrocampo che la Fiorentina voleva rifarsi il look una certa abbondanza non può che essere un aspetto positivo

Già, perché adesso, puntando sempre meno sulle corsie esterne dove - a dire il vero - la Fiorentina ha pagato un dazio importante negli ultimi anni per via di interpreti non esattamente determinanti e facendo affidamento a una truppa di mediani che può dare nuova identità a questa squadra.(operazione ottima anche in termini cronologici) mentre l'arrivo diè la dimostrazione che i 20 milioni messi a disposizione per la rincorsa a Luiz Henrique sono stati dirottati altrove. Insomma chi si aspettava gli investimenti promessi nell'ottica di un'ambizione sventolata già in estate stavolta non è rimasto delusoCerto, si potrà eccepire che adesso la Fiorentina ha un'unica punta di ruolo, quelper il quale non è stata individuata una reale alternativa se non nell'inseguimento sul fil di lana a Mir, poi risultato vano. Ma, e soprattutto rinforza una linea di trequartisti dove. Con unormai prossimo alla metamorfosi tattica, e unin ripresa,di un mercato nel quale Pradè e Goretti hanno comunque provato a inserire qualità. E se il responso non può che darlo il campo, come sempre, resta il fatto che il tentativo di alzare l'asticella della competitività è evidente, e dopo stagioni in cui il mese di gennaio aveva spento parecchie speranze non si può che essere soddisfatti per il tentativo di rilancio di una proprietà che. ( QUI il recap completo ).