FirenzeViola Chiuso il mercato invernale 2025. Fiorentina, passivo di circa 5 milioni: il riepilogo

vedi letture

Ore 24, si è chiusa la sessione invernale del calciomercato 2025. Tante novità in ogni reparto per la squadra viola, che ha cambiato molto a centrocampo (da Folorunsho a Ndour a Fagioli) ma anche in difesa (via Martinez Quarta, Kayode e Biraghi, dentro Pablo Marì) e in attacco (ceduti Ikoné, Sottil e Kouamé, ecco Zaniolo). Solo i trasferimenti di Pablo Marì, Ndour e Martinez Quarta sono a titolo definitivo, le altre operazioni sono in prestito oppure in prestito con diritto di riscatto (o obbligo legato a determinate condizioni). A conti fatti, dunque, il bilancio di questo calciomercato invernale si chiude in rosso di quasi 5 milioni di euro.

Ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina (le cifre sono ufficiose) in questo calciomercato invernale 2025

ARRIVI

Nicolas Valentini (d) (definitivo, Boca Juniors) svinc.

Michael Folorunsho (c) (prestito con dir.risc, Napoli) 1 mln

Pablo Mari (d) (definitivo, Monza) 1,8 mln

Abdelhamid Sabiri (c) (fine prestito, Ajman Club)

Cher Ndour (c) (definitivo, PSG) 5 mln + 50% riv.

Nicolò Zaniolo (c) (prestito con dir./obbligo risc., Galatasaray) 3,2 mln (ev. risc. 15 mln + bonus 2 mln)

Nicolò Fagioli (c) (prestito con dir./obbligo risc., Juventus) 2,5 mln + ev. risc. 13,5 mln + bonus 3 mln + 10% riv.

TOTALE SPESE: 13,5 mln + bonus

PARTENZE

Lucas Martínez Quarta (d) (definitivo, River Plate) 6,5 mln + bonus

Oliver Christensen (p) (prestito, Salernitana)

Nicolas Valentini (d) (prestito, Verona)

Abdelhamid Sabiri (c) (prestito, Al Taawon)

Michael Kayode (d) (prestito con dir.risc., Brentford) 0,5 mln (ev. risc. 17,5 mln)

Jonathan Ikoné (a) (prestito con dir.risc, Como) 1 mln (ev. risc. 8 mln)

Christian Kouamé (a) (prestito, Empoli)

Cristiano Biraghi (d) (prestito, Torino) 0 (ev. risc. 1 mln)

Riccardo Sottil (a) (prestito con dir.risc, Milan) 1 mln (ev. risc. 10 mln)

TOTALE ENTRATE: 9 mln + bonus

SALDO: - 4,5 mln