UN DUBBIO TIRA L’ALTRO: TANTE POSSIBILI SORPRESE IN SERBO

Una buonissima occasione per regalare minuti a chi ne ha giocati pochi, certo, e magari anche per aiutare chi è più in difficoltà sotto il profilo psicologico, ma stasera a Leskovac, in Serbia, tra Cukaricki e Fiorentina restano in ballo punti importanti per il girone di Conference League e ai viola farebbe benissimo una vittoria dopo l'ultima sconfitta interna con la Juve. In uno stadio nuovo, ma piccolo visti gli 8000 posti, la squadra di Italiano cerca il bis dopo che a Firenze aveva chiuso il primo set trovando il gol di parecchi protagonisti, logico che la speranza sia quella di un'altra serata più o meno in discesa, molto meno pensare che i serbi non siano in cerca di un riscatto.

Eppure le sorprese in termini di formazione restano all'ordine del giorno, anche perchè Italiano ha a disposizione una folta truppa di giovani che scalpitano per andare in campo. Complice una situazione difensiva da valutare alla luce del Bologna in arrivo domenica sono tante le novità che il tecnico potrebbe proporre dal primo minuto stasera, come Pierozzi e Comuzzo titolari di una linea nella quale immaginare Ranieri a sinistra in favore del riposo di Biraghi, mentre in porta toccherà a Christensen.

Di certo tra i senatori al rientro ci dovrebbe essere Milenkovic (fosse solo perchè destinato a ricevere sonori applausi dai suoi connazionali) mentre per vedere Mina dal primo minuto potrebbe servire ancora pazienza. Con Mandragora e Maxime Lopez confermati dopo il match di due settimane fa al Franchi, largo a Ikonè e Brekalo sulle corsie esterne con Barak favorito su Infantino per sostituire Bonaventura. Davanti invece tutto fa pensare a una nuova maglia da titolare per Nzola, nell'auspicio che l'attaccante possa nuovamente sbloccarsi dopo l'unico gol fin qui segnato in maglia viola. Quanto al Cukaricki a restare fuori sarà Docic a favore di Stankovic, mentre in attacco Adetunji con Miladinovic e Adzic a sostegno.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CUKARICKI (4231): Belic, Rogan, Vranjes, Kovacevic, Tosic, Stankovic, Sissoko, Ivanovic, Miladinovic, Adzic, Adetunji



FIORENTINA (4231): Christensen, Pierozzi, Milenkovic, Comuzzo, Ranieri, Maxime Lopez, Mandragora, Ikonè, Barak, Brekalo, Nzola