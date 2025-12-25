FirenzeViola La fascia da capitano cambia padrone: da Ranieri a De Gea, cosa è successo

Tra le novità di una Fiorentina che è tornata a vincere oltre 200 giorni dopo l'ultima volta, contro l'Udinese c'è stata anche quella relativa a chi è deputato ad indossare la fascia da capitano. D'altronde una delle prime questioni su cui Paolo Vanoli era stato chiamato a rispondere nella prima conferenza stampa è stata proprio sull'insistere su Luca Ranieri, discusso capitano viola almeno fino a qualche giorno fa. Vanoli fu chiaro e disse che Ranieri avrebbe dovuto dimostrare di meritarsela come giocatore che è riuscito con il lavoro a ritagliarsi un ruolo importante in Serie A. Ma dopo poco più di un mese le cose sono cambiate e il tecnico ha preso una decisione importante degradando il difensore classe '99 a vice capitano.

La fascia a De Gea, ecco come è andata

Le ricostruzioni dei giorni dopo la vittoria contro l'Udinese hanno spiegato cosa è accaduto. È stato proprio l'allenatore a parlare con Ranieri e proporgli un passo indietro per non dare adito ad ulteriori polemiche, e il giocatore non ha fatto problemi, anzi, ha capito la situazione e non ha fatto storie mettendo davanti gli interessi della squadra a quelli personali, anche se forse a guadagnarne è stato anche lui che si è tolto di dosso un po' di responsabilità in una stagione complicatissima. "È il primo anno da capitano e non è facile. Edin, Gosens e tanti altri mi stanno aiutando", disse Ranieri in conferenza alla viglia della partita di Conference contro la Dinamo Kiev, e alla fine la scelta è ricaduta su De Gea che per curriculum e anzianità meglio di tutti rispondeva all'esigenza della Fiorentina di trovare un altro capitano.

Cosa accadrà ora?

L'altro giocatore che poteva essere designato come nuovo capitano poteva essere Gosens, protagonista di un accorato discorso prima della sconfitta contro il Sassuolo. Ma il tedesco è ancora alle prese con dei problemini fisici e il suo ritorno in campo è ancora da valutare, quindi alla fine la scelta è ricaduta su De Gea, leader già dallo scorso anno di questa squadra e fresco di rinnovo triennale in estate. Al portiere ex Manchester United il compito di guidare la squadra a una salvezza che suonerebbe tanto come un'impresa dopo l'inizio di stagione disastroso.