Dusan Vlahovic punto fermo della nuova Fiorentina o il nome più in bilico? Il più gettonato di sicuro, ma la società ha sempre detto di lavorare per il rinnovo che, alla fine, sarebbe già pronto o quasi. Ma le sirene continuano a suonare forte sull'attaccante serbo, forte di un 2021 che lo ha visto protagonista sia nella scorsa stagione con 21 reti che in questo pre-campionato a Moena. Certo da sabato, contro l'Espanyol i test si faranno più probanti ma intanto è il giocatore più corteggiato dalle big, che stanno creando dei triangoli inaspettati con Belotti che oggi chiarirà la sua posizione con il Torino.

Fabio Paratici, nuovo ds del Tottenham, è un estimatore di Vlahovic e strizza l'occhio alla Fiorentina per i serbi, Milenkovic in difesa ma soprattutto Vlahovic in attacco, visto l'addio annunciato di Kane. In Italia invece l'Inter aspetta di capire se Lukaku sarà ancora un giocatore nerazzurro o andrà a impinguare le casse del club con una cifra intorno ai 130-150 milioni con cui si sarebbe affacciato il Chelsea (con Marcos Alonso sul piatto); impossibile dire no a certe cifre che poi l'Inter potrebbe investire sul sostituto che potrebbe essere proprio Vlahovic.

Riuscirà la Fiorentina a resistere a queste sirene per lei e per il giocatore che percepirebbe un ingaggio più alto e avrebbe vetrine europee (soprattutto nell'Inter)? In teoria le due parti hanno scelto di restare insieme almeno per questa ulteriore partita ma si sa che l'occasione fa l'uomo ladro, per dirla con un vecchio adagio. Il tempo però incombe e la Fiorentina dovrebbe mettere un punto per non rischiare cessioni last minute mal compensate come quelle, in passato, di Savic, Marcos Alonso e Chiesa.