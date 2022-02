Tre su tre come le vittorie di Vincenzo Italiano e della sua Fiorentina contro l'Atalanta in questa stagione, ma anche come le prestazioni degne di nota messe in campo dal suo reparto d'attacco... E non solo. A referto c'è finito un gol solamente, il tridente in maglia viola però ha strappato applausi continui al pubblico del Franchi, più o meno dal minuto uno al novanta e quasi all'unanimità, con pochissima soluzione di discontinuità.

Il Migliore

A spiccare, pur ancora senza il tanto rincorso gol (sfiorato un paio di volte) e grazie anche al suo sacrificio infinito, è stato ancora una volta Nicolas Gonzalez. In attesa di avere una conferma dai numeri, che già in quel di La Spezia l'avevano incoronato senza possiiblità di appello, l'occhio vuole la sua parte e non può che portare vibrazioni dolci al cuore osservando la qualità nell'assist di esterno con cui ha mandato in rete il suo nuovo numero 9.

Il Finalizzatore

Proprio lui, il centravanti di cui Italiano aveva bisogno: il graffio decisivo sull'incontro lo ha dato Krzysztof Piatek, al quinto gol in sei apparizioni con la maglia della Fiorentina e terzo (numero che ricorre, no?) contro la Dea, di cui a questo punto è incubo materiale, nell'arco di pochi giorni. Con un Cabral che avrà bisogno di tempo per inserirsi e Vlahovic volato altrove, è fondamentale per il tecnico poter disporre di una certezza sotto porta per scacciare ogni dubbio. Al momento questa si sta materializzando, senza se e senza ma, con le sembianze del centravanti polacco.

Il Corridore

Quindi, Riccardo Sottil. Niente assist o reti, pur comunque andando vicinissimo a far alzare l'intero Franchi e metà Firenze con un bolide di destro a seguire una micidiale serpentina, ma la garanzia di una quota di corsa che nessun altro là davanti raggiunge, e sta lanciando continui segnali di crescita a se stesso e, soprattutto, al suo allenatore. Che non a caso questa volta l'ha tenuto dentro fino in fondo, al pari degli altri due componenti di un tridente promosso nella sua interezza.