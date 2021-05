TOTOFORMAZIONE, SONO DUE I DUBBI DI FORMAZIONE

Fiorentina che si prepara alla delicata sfida di stasera contro la Lazio. Una partita che vedrà Beppe Iachini poter contare su quasi tutta la rosa a disposizione se si eccettua Igor e Borja Valero. Sono sostanzialmente solo due i piccoli dubbi che restano a poche ore dalla sfida, vediamo quali.

In porta andrà il solito Dragowski, con davanti Pezzella e Milenkovic certi del posto. Il primo ballottaggio è invece tra Caceres e Martinez Quarta come terzo centrale. Ai lati andranno Venuti e Biraghi, mentre Pulgar si sistemerà in mediana.

Per i ruoli di mezzala si giocano due posti Amrabat, Bonaventura e Castrovilli con i primi due in netto vantaggio. Solo il Corriere Fiorentino indica il numero 10 come titolare. Davanti nessun dubbio: Ribery è ristabilito e si schiererà al fianco di Vlahovic. Queste le probabili formazioni secondo i quotidiani.

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

COR. FIO. (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

NAZIONE (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

COR. SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery.