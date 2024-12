TOTOFORMAZIONE, RANIERI AL FIANCO DI QUARTA. BALLOTTAGGIO GUD-BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto all’Estadio Dom Afonso Henriques, dove questa sera la Fiorentina affronterà i portoghesi del Vitoria Guimarães nel sesto ed ultimo turno del maxi girone di Conference League. Ai viola, al momento terzi alle spalle di Chelsea e degli stessi lusitani, basterà un punto per arrivare tra le prime otto ed accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione, evitando quindi il turno playoff. Una vittoria, però, permetterebbe alla squadra di Palladino di arrivare (almeno) seconda ed evitare il Chelsea, strafavorita per la vittoria finale, almeno fino alla finale. Per questo motivo c’è curiosità nel capire se il tecnico viola ricorrerà al turnover massiccio che ha sempre mostrato nelle cinque precedenti gare, oppure lascerà in campo anche qualche ‘titolare’.

In porta, dopo l’esordio da imbattuto della scorsa settimana contro il LASK di Martinelli, pronto a tornare Terracciano. In difesa spazio ancora a Dodo sulla destra perché sarà squalificato nel match di lunedì contro l’Udinese. Dall’altra parte continuerà la staffetta tra Parisi e Gosens, con l’irpino pronto a far rifiatare il tedesco. Qualche dubbio in più al centro, per chi affiancherà Martinez Quarta, anche se a spuntarla dovrebbe essere Ranieri. A centrocampo ci saranno Richardson e Mandragora. Davanti, certi di un posto Kouame e Ikoné (quest’ultimo vice capocannoniere della competizione), mentre c’è ballottaggios serrato per il trequartista alle spalle di Kean, dove Gudmundsson sembra in leggerissimo vantaggio su Beltran. Queste le probabili formazioni delle varie testate locali e nazionali:

La Gazzetta dello Sport - Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikonè, Gudmundsson, Kouamè; Kean

Corriere dello Sport - Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi; Adli, Mandragora; Ikonè, Beltran, Kouamè; Kean

Tuttosport - Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikonè, Gudmundsson, Kouamè; Kean

La Nazione - Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikonè, Gudmundsson, Kouamè; Kean

Corriere Fiorentino - Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikonè, Gudmundsson, Kouamè; Kean

La Repubblica (FI) - De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikonè, Beltran, Kouamè; Kean

FirenzeViola.it - De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikonè, Beltran, Kouamè; Kean