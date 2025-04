FirenzeViola Totoformazione, in 3 per una maglia a centrocampo. A sinistra Gosens

È una Fiorentina con diverse defezioni quella che si prepara ad affrontare l'Empoli al Franchi, per una partita molto importante in chiave classifica. Palladino si interroga su come sostituire gli assenti e magari far riposare qualche titolare in vista della partita di giovedì prossimo contro il Betis di Siviglia in Conference.

In porta andrà De Gea, così come anche in difesa non sono previsti particolari stravolgimenti con il trio formato da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri regolarmente in campo. Sulle fasce la Fiorentina però dovrà cambiare, con Gosens dato titolare da praticamente tutti i quotidiani al pari di Folorunsho sulla destra al posto di Dodo.

Il grande ballottaggio però è a centrocampo, dove insieme a Cataldi e Mandragora potrebbe avere un turno di riposo Fagioli: al posto dell'ex Juventus c'è chi vede Adli e chi invece Richardson. Oppure chi punta ancora su Fagioli: è il grande dubbio della vigilia. Davanti invece nessun ballottaggio: Zaniolo andrà in panchina e toccherà ancora a Gudmundsson e Beltran.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Richardson, Gosens; Gudmundsson, Beltran.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Gudmundsson, Beltran.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Gudmundsson, Beltran.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Gudmundsson, Beltran.

Firenzeviola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran.