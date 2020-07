TOTOFORMAZIONE, IACHINI VA CON I MIGLIORI: TUTTI D'ACCORDO

Dalle probabili formazioni presenti nei quotidiani distribuiti stamani nelle edicole italiane, si evince esserci una linea di accordo generale sul fatto che, nonostante la salvezza già matematicamente acquisita dalla Fiorentina, questa sera Beppe Iachini, anche nel tentativo di conquistarsi una complicatissima conferma in panchina, metterà in campo una formazione vuota di esperimenti e prove, ma cercherà anzi di rispondere colpo su colpo all'Inter di Conte utilizzando le certezze acquisite recentemente, e gli uomini più in forma.

In quello che dovrebbe essere ancora un 3-5-2, ecco allora Terracciano l'amuleto tra i pali al posto dell'indisponibile Dragowski, e davanti a lui gli onnipresenti Pezzella e Milenkovic coadiuvati con ogni certezza da Caceres: l'uruguayano è indicato da tutti come titolare. Ci sarà nuovamente Chiesa a destra a tutta fascia, mentre sul lato opposto dovrebbe rivedersi Dalbert, ex della partita. In mezzo Pulgar ancora favorito su Badelj, mentre secondo tutti sarà Duncan, e non Ghezzal, a completare il reparto con Castrovilli. Davanti pochi dubbi: sembra scontata la coppia composta da Cutrone e Ribery.

Corriere Fiorentino (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Corriere dello Sport (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

La Nazione (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Repubblica - Firenze (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Tuttosport (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

FirenzeViola.it (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert, Ribery, Cutrone.