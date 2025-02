FirenzeViola Totoformazione, Fagioli al debutto, dubbio Cataldi-Mandragora. Davanti "Gud" o Parisi

I quotidiani sportivi in edicola propongono la probabile formazione della Fiorentina, stasera, a San Siro. Nessun dubbio in difesa, con Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. Per quanto riguarda il centrocampo iniziano già i primi dubbi sull'assetto: linea a due o a quattro? Fagioli potrebbe esordire al fianco di Cataldi o Mandragora. Secondo Repubblica però giocherà Richardson. Davanti, se si giocherà a tre, dovrebbero esserci Folorunsho e Baltran con uno tra Gudmundsson e Parisi. Davanti, sicuramente, Kean.

Queste le probabili formazioni viola dei giornali in edicola stamani.

Gazzetta (4-4-1-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean.

Cor. Fio. (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Fagioli; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.

Nazione (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Cataldi, Fagioli, Beltran; Gudmundsson, Kean.

Cor. Sport (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Cataldi, Fagioli, Beltran; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.

Rep. Fi. (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.