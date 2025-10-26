FirenzeViola Totoformazione, due registi, un fantasista e una punta. Il dubbio è Gud-Fazzini

vedi letture

Un solo dubbio per la stampa locale e nazionale in merito alla formazione che schiererà Stefano Pioli per affrontare il Bologna, questo pomeriggio ospite della Fiorentina, calcio d'inizio ore 18 al Franchi. L'allenatore ripartirà dalle certezze, da chi in questo momento porta maggiori garanzie a un undici che ha un disperato bisogno di trovare per la prima volta i tre punti in campionato. Non si tocca la difesa a tre e in generale il 3-5-2 di partenza, nel quale davanti a De Gea si piazzeranno Pongracic, Pablo Mari e Ranieri. Dodo e Gosens di nuovo la coppia laterale, a discapito di un Fortini in buona forma visto poche sere fa a Vienna. Dove Pioli disse chiaramente, nel post partita, di non poter prescindere in questo momento dal doppio play maker. E allora riecco Nicolussi Caviglia (vertice basso) e Fagioli, con Mandragora altra mezzala. Davanti, con lo stesso Pioli che dichiarava sempre dall'Austria di non voler schierare più di due attaccanti veri, torna Kean e un fantasista a svariare attorno a lui: qui l'unico dubbio dell'ultimo minuto, con Gudmundsson in netto vantaggio su Fazzini.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la sfida al Bologna, secondo i principali quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean.