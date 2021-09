TORREIRA, CON L'UDINESE PER CONFERMARSI E TROVARE CONTINUITÀ

Nella gara di domani pomeriggio ci sarà spazio, molto probabilmente, per Lucas Torreira, il tanto ricercato regista che la Fiorentina è riuscita ad accaparrarsi nella scorsa finestre di mercato. E sia chiaro, la questione centrocampo non è (per fortuna) affatto semplice da gestire per Italiano, quando si tratta di decidere su chi debba scendere in campo. Si è sottolineata a più riprese l’abbondanza di scelte in questo reparto, ma quando si tratta del regista, la questione diventa leggermente più complessa. Torreira incarna le caratteristiche richieste per dare un’organizzazione di gioco ben precisa alla Fiorentina: ritmo, tecnica e astuzia. Come lui, può essere impiegato solo Pulgar (forse anche Amrabat all'occorrenza), che secondo il mister ha le caratteristiche da organizzatore, ma che pare essere calato fisicamente nelle ultime ore a causa di un affaticamento alla coscia destra. Per questo motivo, al momento, occorre ringraziare la ricchezza di ricambi, proprio perché la tranquillità con cui Italiano può permettersi di cambiare le carte in tavola, fino all’anno scorso era quasi inesistente.

Quella contro l’Udinese, sarà per il centrocampista uruguagio una grande occasione per aumentare i minuti nelle gambe, dal momento che fino alla gara con l’Inter ha collezionato poco più di due ore di gioco (131 minuti su cui pesa anche l’inevitabile indisponibilità per la prima gara di campionato contro la Roma e le panchine con Torino e Genoa). Torreira potrà limare i dettagli, gli schemi, i passaggi provati e riprovati in allenamento anche al Friuli, per arrivare progressivamente ad assicurarsi, come previsto, le chiavi del centrocampo e aggiungere continuità alle proprie prestazioni.