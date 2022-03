TORREIRA ANIMA VIOLA, BENE I CENTRALI DIFENSIVI, OK NICO

TERRACCIANO – Ringrazia la traversa che respinge il tentativo fulmineo di Soriano, stesso dicasi sul palo di Orsolini dopo esser stato superato in uscita. Rischia qualcosa su un rinvio ma si fa perdonare anticipando Arnautovic su un cross dalla sinistra di Sansone, 6

ODRIOZOLA – Scivola sulla primissima occasione del Bologna dopo pochi secondi di gioco, poi non è preciso un paio di volte nell'area di rigore avversaria. Sfonda con più facilità nella ripresa come quando offre un bel pallone a Gonzalez a metà ripresa, 6

Dal 26'st VENUTI - Rischia perdendo Arnautovic appena entrato, poi Sansone dalla sua parte per poco non mette Arnautovic in condizione di segnare, 5,5

MILENKOVIC – Buona chiusura, prima della mezz'ora, su Arnautovic. Puntuale anche nel secondo tempo su ogni pallone che passa dalle sue parti, 6,5

IGOR – Attento su Orsolini nel primo tempo si fa però sorprendere quando il numero 7 s'invola e centra il palo dopo aver saltato anche Terracciano. L'unica sbavatura di un'altra partita di ottima fattura, 6,5

BIRAGHI – Si fa apprezzare per una punizione deviata in corner da Skorupski a dieci minuti dall'intervallo, poi il duello si rinnova su un pallone che calcia bene dal limite dell'area ma in fase di cross manca un po' di precisione. Quando raddrizza la mira la Fiorentina segna grazie al suo cross, poi esce per un colpo rimediato in precedenza, 6

Dal 26' TERZIC – Pochi affanni anche se in fase di spinta si vede poco, 6

BONAVENTURA – Bene nel dinamismo iniziale un po' meno in fase d'appoggio. La mancanza di precisione, anche al tiro intorno al quarantesimo, prosegue fino all'intervallo. Si rivede in avvio di ripresa con un destro appena sopra la traversa poi s'infortuna ricadendo dopo un tentativo di testa. A corrente alternata, 5,5

Dal 20'st DUNCAN – Entra bene in partita prendendosi i suoi spazi in mezzo al campo, 6

TORREIRA – Parte forte lottando in mezzo e creando una buona occasione in area di rigore. In ripartenza viene steso da Bonifazi che per questo rimedia il secondo giallo. Meriterebbe più fortuna con il tiro a giro che batte Skorupski ma rimbalza sul palo, per questo l'uno a zero è il giusto premio. Rimedia il giallo e talvolta è il primo a riprendere i compagni, praticamente l'anima della squadra, 7

CASTROVILLI – Prima parte di gara di sacrificio, anche in copertura, poi si vede respingere con il braccio (ma probabilmente in caduta) un tiro da buona posizione. Più continuo nella ripresa ha il merito di metter dentro il pallone del gol di Torreira anche se nel finale va in sofferenza, 6

GONZALEZ – Comincia a destra offrendo un bel pallone a Torreira che scivola in area e concedendo il bis per Piatek che non c'arriva per poco. Di lì a poco costringe anche Bonifazi al giallo. Nel secondo tempo va vicino al gol ma si ritrova De Silvestri in versione portiere. E' il più pericoloso dei viola, 6,5

PIATEK – In caduta, con deviazione, costringe Skorupski al primo intervento, poi manca di poco un bell'invito di Nico. In una giornata in cui è servito pochissimo Italiano lo chiama fuori dopo un'ora onesta di gioco, 6

Dal 14'st CABRAL – Manca la deviazione sul primo pallone buono offerto da Odriozola poi riesce a metter comunque del suo nel gol del vantaggio. Non pare ancora al top ma i movimenti sono buoni, 6

SOTTIL – Primo tiro, appena dentro l'area, stoppato da un difensore, a seguire un buon appoggio per Castrovilli che conclude di prima. Oggi manca in concretezza, 5,5

Dal 14'st IKONE' – Non un grande impatto con tanto di contropiede sprecato in collaborazione con Castrovilli, 5,5

ITALIANO – Ritrova Odriozola e Bonaventura mentre preferisce Sottil a Ikonè sulla corsia sinistra. Superato lo spavento iniziale i suoi tengono il pallino del gioco ma senza sfondare la copertura (attenta) del Bologna. Dopo un altro grosso rischio per il palo di Orsolini l'espulsione di Bonifazi dovrebbe facilitare le cose e in avvio di ripresa Bonaventura e soprattutto Torreira (palo) sfiorano il gol. Dopo un quarto d'ora richiama Piatek e Sottil per Cabral e Ikonè e ha ragione perché il brasiliano crea lo spazio a Torreira per il gol dell'uno a zero. Più tardi escono anche i terzini Odriozola e Biraghi per Venuti e Terzic e nonostante un pizzico di sofferenza finale la sua squadra porta a casa tre punti pesanti in una giornata non brillantissima, 6,5