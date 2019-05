TONI, DOMENICA DIPENDE TUTTO DAI VIOLA MA CHE BRUTTA LA SPACCATURA CON I DV. VORREI...

Presente anche l'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, questa sera al 20° Pinocchio d'Oro all'Hotel Villa delle Rose di Pescia. Queste le parole rilasciate alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it: "Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Fiorentina in queste condizioni in questo momento, ma dipende ancora tutto dai viola e con questa partita potrebbero riscattare in parte questa annata molto brutta. Crisi? Non ho idea a cosa sia dovuta, ma la cosa più brutta è la spaccatura profonda con la proprietà ed è molto importante risanarla. Fiorentina-Genoa? Dipende tutto da loro. La Fiorentina è molto più forte dei suoi avversari, ma il clima teso e la situazione che si è venuta a creare non aiuta. Penso possano avere la forza di vincere questa partita, i presupposti ci sono. Prandelli? Per lui il match sarà difficile, ma soprattutto perché allena i rossoblù perché sono messi peggio in classifica. Per loro sarebbe una tragedia sportiva, proverà sicuramente tante emozioni dentro di sé per il ritorno al Franchi, ma è un professionista e farà il meglio per non retrocedere. Spaccatura con i DV? Bisogna vedere i programmi della società, ma penso che i DV hanno speso tanto per la Fiorentina e dall'altra parte c'è una tifoseria calda che vuole solo il bene dei viola. Non meritano una situazione di classifica del genere e come minimo provare a lottare per l'Europa. Io in futuro alla Fiorentina? Ho fatto la storia in 3 anni di questa società bellissima, mi piacerebbe molto, ma non dipende da me perché qualcuno dovrebbe chiamarmi per far sì che tutto sia possibile".