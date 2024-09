TERMINATO L'INCONTRO COMMISSO-FUNARO. FERRARI: "NO AL PADOVANI, VOGLIAMO ACF ANCORA AL FRANCHI"

Fonte: dall'inviato A. Giannattasio

Giornata importante sul fronte nuovo Franchi, con il presidente Rocco Commisso che si è recato con la moglie Catherine e il direttore generale Alessandro Ferrari a Palazzo Vecchio per incontrare la nuova sindaca di Firenze Sara Funaro e chiarire le prossime tappe riguardo alla ristrutturazione dell'impianto dove gioca la Fiorentina.

Al termine dell'incontro durato poco più di un'ora, il dg Ferrari ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it spiegando: "Incontro andato bene. Il sindaco ha conosciuto Catherine e Rocco, ci siamo scambiati informazioni sul passato e sul futuro. Direi un incontro positivo, da cui ripartire. Non abbiamo ancora avuto un cronoprogramma, ci incontreremo di nuovo nei prossimi giorni per trovare una soluzione per far giocare la Fiorentina ancora al Franchi, anche per il '25/26. Per noi l'opzione Padovani non è percorribile. Rassicurazioni sui fondi mancanti? Abbiamo avuto rassicurazioni dal Comune che lavoreremo tutti insieme per trovare la soluzione migliore per la Fiorentina". Questo il video delle sue parole: