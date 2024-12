SUPER MOISE, PROSSIMO STEP I RIGORI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Moise Kean 2.0 è sotto gli occhi di tutti. Una ritrovata maturità come giocatore fondamentale e in grado di fare la differenza nel club è evidente a tutti. La serie A lo ha premiato come giocatore del mese di novembre e non poteva fare altrimenti (mentre non si è capito che record debba battere Palladino per vincere il premio visto che da ottobre in campionato non ne ha persa una): 5 gol tra tutte le sue tre partite giocate nello scorso mese (ha saltato il Genoa mentre ha segnato con Torino, Verona (3) e Como), ed avendo chiuso ottobre con i due gol alla Roma e mettendoci la Coppa Italia contro l'Empoli mette in risalto la continuità che nelle scorse stagioni gli è sempre mancata. In stagione è a quota 13, 14 se si considera la Nazionale, e a livello europeo è dietro solo ad Haaland per i giocatori della sua età, quinto in generale. L'attaccante viola in A è quota 9 ed è in corsa con Retegui (12) e Thuram (9) per la classifica marcatori, in cui però ha l'handicap dei rigori. Già in questa stagione ha sbagliato i due rigori a disposizione che avrebbe impinguato il suo score stagionale ma anche in passato, fin dalle giovanili, il tiro dal dischetto non è stato il suo forte.

Tra i rigori sbagliati, va ricordato il cucchiaio sbagliato nel 2017 contro la Fiorentina Primavera dell'allora portiere Cerofolini. Eppure Palladino gli ha dato fiducia anche in questa stagione, ritenendolo uno dei rigoristi, il primo precedentemente all'arrivo di Gudmundsson. Dei 4 a disposizione dei viola i due contro la Lazio li ha battuti e realizzati Gudmundsson, mentre Kean dopo l'errore contro il Milan ha ceduto quello contro la Roma a Beltran che lo ha realizzato. Ieri il nuovo errore, decisivo, contro l'Empoli. Segno che dagli 11 metri la lucidità non è il suo forte. Lo step in più sarebbe proprio quello, anche se un Kean che fa gol di movimento è più che sufficiente, dal dischetto ci penseranno i suoi compagni.