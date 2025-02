FirenzeViola Stasera Fiorentina-Inter, Palladino puntella le fasce

vedi letture

Stasera alle 20.45 arriva l'Inter che dopo il pareggio nel derby cercherà di riprendere la corsa scudetto, approfittando del recupero per agganciare il Napoli, in vetta con tre punti in più. Fiorentina però permettendo, con la squadra di Palladino che cerca invece di rinforzare la sua posizione nella zona Europa.

Senza ali

Compito non facile perché i viola, penalizzati dal regolamento sui recuperi, hanno poche alternative dovendo rinunciare ai 5 nuovi acquisti e non avendo più 5 giocatori. L'allenatore viola non ha praticamente ali a disposizione, anche per una scelta sul mercato ovviamente, e in particolare tra i convocati c'è solo Colpani. E' dunque lecito pensare che Palladino punti su un modulo diverso dal solito anche per contrastare con uno schema più efficace la forza dell'Inter a centrocampo e sulle fasce.

Dodo e (forse) Gosens più avanti

Ecco perché tra le ipotesi di formazione uno tra Dodo e Gosens, se non tutti e due nel caso di difesa a tre e gioco a specchio, potrebbero avanzare a centrocampo. Comuzzo e Dodo si occuperebbero dunque di bloccare le incursione di Carlos Augusto (e di Bastoni nel caso), mentre il tedesco avrebbe Dumfries dalle sue parti. Un modo per puntellare le fasce, con un aiuto concreto dei terzini anche a centrocampo, per bloccare.