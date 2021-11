SISSOKO A FV: "LA FIORENTINA È DA CHAMPIONS. SE DV9 RESTA..."

La Fiorentina torna quest'oggi ad allenarsi: ha inizio la marcia di avvicinamento verso la sfida più attesa dell'anno, quella contro la Juventus. FirenzeViola.it ha così contattato un doppio ex della partita, Mohamed Sissoko: "Si tratta di una gara molto difficile per entrambe le squadre", dichiara l'ex centrocampista in esclusiva ai nostri microfoni.

Sissoko, pensa che la Fiorentina possa tentare il colpaccio?

"Non saprei, da una parte c'è la Viola che sta facendo molto bene, dall'altra una Juve dal rendimento invece così e così. Vedremo cosa accadrà, ma in ogni caso sarà un bello spot per il calcio italiano intero".

A proposito di Juventus, si parla molto del futuro di Vlahovic. Che però non sembra distrarlo...

"Vlahovic al momento pensa solo alla Fiorentina. Sta facendo molto bene e sono convinto che in futuro diventerà un vero top player".

Secondo lei si poteva evitare questa situazione?

"Non so dirlo, anche perché un giocatore con il suo potenziale è difficile da tenere. Ha grande qualità, ci sono molti club importanti che lo vogliono e da cui la Fiorentina può incassare tanti milioni".

Crede sia meglio vendere Vlahovic a gennaio o tenerlo fino a giugno?

"Il mercato invernale non è mai facile, anche per chi lo volesse acquistare. Dipende se i viola hanno bisogno di soldi, altrimenti il giocatore rimarrà e continuerà a fare bene".

Le piace la Fiorentina di Italiano? Per certi versi il possesso palla ricorda i tempi di Montella.

"Sì, devo dire che la Viola mi piace molto, gioca proprio un bel calcio, con personalità. La verità è che sta facendo una grande stagione".

A suo avviso dove può arrivare questa squadra?

“Dipende, io penso che abbia le capacità per piazzarsi al quarto posto se continua così. Le qualità per farlo non le mancano".