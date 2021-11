SCOUTING POTENZIATO, LA NUOVA STRADA DEL MERCATO

Gennaio si avvicina e alla Fiorentina servirà soprattutto tamponare il problema dell'attacco cercando di portare un esterno e una seconda punta. I ruoli cercati dalla società viola sono questi perché è lo stesso campionato che lo sta richiedendo visto il flop di Kokorin e qualità-quantità non ancora ottimale sull'esterno, soprattutto quando viene meno Gonzalez come accaduto in questo periodo. La Fiorentina ha tracciato una strada che, almeno dal gioco e dalla personalità della squadra, sembra quella giusta e quella va battuta in attesa di capire il futuro di Vlahovic, difficile da decifrare già a gennaio.

Ma la società sembra aver tracciato la strada anche come struttura perché con un direttore generale, un direttore sportivo e un direttore tecnico che ha messo d'accordo tutti per le sue capacità e un'esperienza internazionale già maturata, ci sono anche osservatori in giro per il mondo che sono gli occhi della dirigenza. Una rete-scouting di 8 uomini dall'Argentina e Sudamerica ai mercati europei e italiano. Uomini sul territorio insomma che in questi anni sono mancati alla dirigenza, che in ogni sessione di mercato deve anche saper vendere o mandare a fare esperienza i tanti giocatori che tra prima squadra, giovanili e fuori quota si ritrova, costretta ad affidarsi unicamente ad agenti, che ovviamente poi si muove di conseguenza e decide.