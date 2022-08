ROSSITTO A RFV, UDINESE FORTE: ATTENTI AI LORO ESTERNI. VIOLA ORA PIÙ SOLIDI

Fabio Rossitto, ex centrocampista di Fiorentina e Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola, dove ha trattato diversi temi riguardanti il mondo viola in vista del match di domani, che vedrà proprio le due squadre sopracitate affrontarsi nella sfida valida per il quarto turno di Serie A.

In questa stagione si giocherà spesso

"Sicuramente è una difficoltà più mentale che fisica quella di giocare così spesso, ma è uno step importante per il futuro. Sarà bello vedere i viola tornare a competere in Europa, ma certo è che si pagherà sotto certi aspetti".

"Paragone con l'NBA? Questo è un concetto applicabile, se lo fanno loro lo possono fare anche i calciatori. Sarà importante lavorare sul recupero, visto che si gioca spesso ogni 3 giorni: ci sarà un'evoluzione importante per gli allenatori e i preparatori saranno figure sempre più centrali".

Sull'inizio di stagione dei viola: "É stato un ottimo avvio. Come le macchine della Formula 1, la Fiorentina ha cercato prima la solidità per questa stagione: lo scorso anno si la squadra viola si esponeva molto, quest'annno la vedo più attenta in difesa. L'equilibrio e solidità sono la base, poi alla lunga si risolverà anche il problema dei gol".

Su Italiano: "Per Italiano giocare in Europa è importante, lo espone a tipi di calcio diverso, ma lui ha saputo comunque trovare soluzioni diverse".

Che Udinese ci dobbiamo aspettare?

"L'Udinese è una squadra di quantità e qualità che può dare tanto fastidio. Beto è un bel giocatore, veloce, che dà fastidio, poi c'è Deulofeu. Anche Lovric che è un centrocampista molto bravo. Poi loro sono forti a livello fisico".

Sulle corsie esterne dell'Udinese: "I due quinti sono difficili da prendere, sarà una partita molto bella".