ROMA E NAPOLI STUDIANO AMRABAT MA PER I VIOLA È UNA COLONNA DEL FUTURO

Non è stato un periodo facile per Sofyan Amrabat. Qualche acciacco e un rendimento in calo l'hanno messo in discussione come mai era avvenuto dal momento in cui è arrivato a Firenze. Il marocchino però non è certo quello visto di recente, e lo sanno bene le squadre che, nonostante il suo arrivo in viola, non hanno mai smesso di seguirlo con attenzione.

Le ultime settimane hanno permesso ai club che si muovono nell'ombra, di ricontattare gli agenti del calciatore per qualche sondaggio esplorativo, che è stato rimandato al mittente anche se senza troppa decisione. Sì perché ai procuratori fa comodo che il suo nome circoli in ambienti di mercato, e dunque no categorici non ce ne sono stati. Roma e Napoli sono lì alla finestra, perché non si sono scordati il valore del centrocampista mostrato ampiamente sotto la guida di Juric all'Hellas Verona, tecnico che oltre ad essere chiacchierato in chiave Fiorentina, lo è molto anche in chiave partenopea.

Commisso è stato il primo a voler puntare su di lui e come per Vlahovic ha giocato la sua fiche sul talento di Amrabat. Più di 20 milioni investiti per acquistarlo e nessuna intenzione di interrompere dopo un anno questo matrimonio. Nonostante il periodo tutt'altro che positivo però, anche il giocatore non ha intenzione di ascoltare le eventuali proposte in arrivo. Certo, ogni interesse da parte delle squadre blasonate lusinga e non potrebbe essere altrimenti, ma non c'è intenzione da nessuna delle parti in causa di cambiare il destino della sua avventura all'ombra della torre di Maratona.

Anzi, fin da domenica contro il Milan, Amrabat è pronto a tornare in campo dal 1' sfruttando la presenza di un Pulgar in crescita per tornare nel suo ruolo naturale. Per Prandelli è una sfida come lo sono state in precedenza quelle per l'attaccante serbo e per Eysseric, ma ancora più pressante visto che è stato un acquisto fortemente voluto dal presidente. Si riparte dal Franchi, dalla sfida ai rossoneri e dalla voglia di scacciare gli "avvoltoi" pronti a bussare dopo un anno complicato. La Fiorentina l'anno prossimo ripartirà anche da Amrabat, considerato da tutti una colonna del progetto di oggi e soprattutto di domani.