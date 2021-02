RIVINCITE IN BALLO

Un mese già decisivo, sfide in serie da non sbagliare per una valanga di motivi. Mentre sul fronte del Viola Park l’inaugurazione di qualche giorno fa ha già lasciato spazio ai lavori concreti il week-end di campionato ha riportato qualche nuvola su squadra e tecnico. Non che la classifica sia troppo peggiorata, ma intanto qualche posizione è stata persa.

Da qui alla fine del mese il calendario propone gare da affrontare con il coltello tra i denti, e occasioni per prendersi giuste rivincite. Perchè contro la Sampdoria, qualche mese fa, solo il palo nel recupero impedì al partente Chiesa di pareggiare (in quella gara pure in veste di capitano) e perchè nel successivo match con lo Spezia, avanti di due reti dopo nemmeno dieci minuti, il pareggio finale ebbe il sapore della sconfitta.

In sintesi solo con l’Udinese l’allora squadra di Iachini fu capace di trovare tre punti, pur rischiando non poco in un finale di gara in cui Quarta muoveva i primissimi passi in maglia viola. Oggi che Prandelli riprenderà il lavoro in attesa di capire le condizioni di Ribery, e l’esito del ricorso su Milenkovic in arrivo domani, è già tempo di cercare un filotto di risultati che possa dimostrare come al di là dei tanti incidenti di percorso il valore di questa squadra sia comunque superiore alla sua classifica.