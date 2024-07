RILANCIO O PARTENZA? KOUAME E IKONE AL BIVIO INGLESE

FirenzeViola.it

Per qualcuno il viaggio oltre Manica sarà più importante di altri: nella sei giorni inglese della Fiorentina, due sono gli osservati speciali, Jonathan Ikoné e Christian Kouamé. Due calciatori partiti con la squadra ma con le valigie ancora intatte pronte, in caso di offerte, a prendere un altro aereo, che potrebbero però tornare con rinnovate ambizioni per il futuro. Sia il francese che l'ivoriano avevano iniziato il ritiro al Viola Park come sicuri partenti: il primo, promesso sposo di due club qatarioti (alla fine l'Al Arabi è quello che ci è andato più vicino), col placet anche di una società, che, dopo due anni e mezzo di prestazioni a dir poco altalentanti, l'avrebbe volentieri spedito in Medio Oriente; l'altro, fresco di un 'rinnovo pre-vendita', fatto ad hoc per avere più forza sul mercato in vista di una cessione, sembrava fuori dai progetti dei viola. E invece, da una parte lo stallo sul mercato in uscita, dall'altra il medesimo stato di quello in entrata, rischiano di riscrivere il destino di Jorko e Chris.

Ikoné ha finora respinto al mittente le avances provenienti dal Qatar: troppi pochi per lui 25 anni per riporre tutte le ambizioni in un cassetto e volare nella periferia del calcio. Il sogno rimane quello di trovare mercato in Francia, nel frattempo Jorko si è messo comunque a lavorare con un piglio diverso rispetto a quello mostrato nell'ultimo biennio. Con questo atteggiamento si è meritato il reintegro in gruppo dopo una settimana di lavoro ai margini della rosa, i primi minuti nell'amichevole con la Reggiana e la convocazione per la tournée inglese - viaggio tutt'altro che scontato, se si pensa che gli altri 'casi di mercato' come Nzola sono rimasti a casa. Palladino sta cambiando piano piano idea su un calciatore che, vista anche l'impossibilità di una cessione, potrebbe rimanere anche a roster.

E poi c'è Kouame: una stagione deludente, condizionata anche dalla Coppa d'Africa e dalla malaria, un rinnovo a cifre monstre (2,2 milioni l'anno, più di un milione per gol segnati nell'ultima annata) e una sensazione diffusa che il suo tempo a Firenze fosse finito. Poi però davanti è arrivato Kean e nient'altro, Palladino è stato costretto a decidere tra Nzola e Kouame e ha scelto l'ivoriano, che ad oggi è la prima riserva nonché l'unico centravanti insieme a Kean in una rosa che di fatto non ha una prima punta di ruolo. A differenza di Ikone, l'attaccante classe '97 continua comunque ad avere mercato, soprattutto in Spagna, dove il Mallorca sarebbe pronto a offrire circa 7 milioni. Qui però subentra la valutazione del campo e dello staff tecnico, da cui dipende anche quella di Pradè: due reti contro la Reggiana in metà gara, un ritiro fatto a mille all'ora ed ecco che la Fiorentina non è più così sicura di liberarsi dell'ex Genoa. E quindi non è utopia pensare che due-terzi dell'attacco viola per una parte di queste tre amichevoli in terra britannica sia composto proprio da loro due, da Ikone e Kouame.