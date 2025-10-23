Rapid Vienna-Fiorentina, formazioni ufficiali: davanti Dzeko-Piccoli, c'è Fagioli
Alle 18:45 scendono in campo Rapid Vienna e Fiorentina per la seconda giornata della Group Phase di Conference League. Una partita che potrebbe già indirizzare la fase a gironi visto che i viola arrivano a questa partita forti della prima vittoria contro il Sigma Olomouc, mentre gli austriaci padroni di casa hanno perso all'esordio contro il Lech Poznan. L'ambiente si preannuncia comunque infuocato per provare a mettere i bastoni tra le ruote della squadra di Pioli. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:
SK RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl, Furkan Demir, Ahoussou, Raux-Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste, Kara, Wurmbrand. A disposizione: Gartler, Goschl, Tilio, Ndzie, Gulliksen, Schaub, Auer, Brunnhofer, Weixelbraun, Haidara, Groller, Radulovic. All. Stoger
FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Mari, Viti, Fortini, Ndour, Nicolussi, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dodo, Pongracic, Ranieri, Sohm, Mandragora, Gudmundsson, Sabiri, Fazzini, Richardson, Kouadio. All. Pioli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati