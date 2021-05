QUANDO I SOLDI NON SONO TUTTO: DUE STRADE PER IL RINNOVO DI VLAHOVIC

Uno dei temi più caldi di questa estate in casa Fiorentina sarà sicuramente il futuro di Dusan Valhovic. I suoi 21 gol stagionali lo hanno fatto finire nel mirino dei top club europei e trattenerlo a Firenze non sarà sicuramente un'impresa facile. Dal canto suo la volontà del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è chiara e decisa: tenerlo e accontentare sia il giocatore che il suo procuratore.

Mister Beppe Iachini, durante la sua ultima conferenza stampa come allenatore viola, ha di fatto tracciato la strada per la conferma del classe 2000: "Rocco ha la forza e la potenzialità per dare continuità a ragazzi come Vlahovic. Molto passerà anche da chi verrà ad allenare la Fiorentina e gli obiettivi anche degli stessi calciatori. Tante volte le società si rapportano anche a quello che è oggi il mercato. Non posso dire io cosa potrà accadere, mi auguro per il bene comune che tutti abbiano la stessa visione".

La permanenza di Vlahovic sulle rive dell'Arno, quindi, non sarà solamente una questione economica. Prima di tutto sarà compito della dirigenza gigliata convincere l'attaccante con un progetto tecnico di un certo tipo e, seconda di poi, molto dipenderà dall'allenatore che verrà scelto per la prossima stagione. Nelle prossime settimane, dunque, il futuro del serbo sarà molto più chiaro e di conseguenza anche il futuro della Fiorentina.