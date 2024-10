PUGNO DURO DELLA UEFA: ECCO LA DECISIONE DOPO SAN GALLO

FirenzeViola.it

Pugno duro della Uefa dopo i fatti successi a San Gallo nel settore ospiti della Fiorentina. Alla luce dei fumogeni, dei petardi e dei fuochi d'artificio che alcuni sostenitori gigliati hanno esploso reiteratamente nel corso del match di Conference League - costringendo più volte il direttore di gara a interrompere la sfida, la Uefa, che aveva già informato la Fiorentina di aver aperto un procedimento disciplinare, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del club viola e del proprio tifo. Le sanzioni prevedono:

- 50.000€ di multa

- il pagamento dei danni causati

- 2 trasferte senza tifosi (Cipro e Guimaraes).

Il tifo viola in Europa, a partire da Enschede, fino alla finale di Conference League contro il West Ham di due anni fa, era entrato da tempo nel mirino della Uefa. Nel mezzo il terribile trattamento riservato in trasferte come Braga, oppure gli scontri di Basilea che erano già costati alla Fiorentina diverse squalifiche, ammonizioni e multe. Essendo quindi "recidivi" la UEFA ha deciso di vietare le prossime due trasferte europee (Apoel e Vitoria Guimaraes) ai supporters viola che non potranno seguire la squadra fuori casa fino alla fase ad eliminazione diretta, qualora la Fiorentina dovesse rientrare nelle prime 8 del maxi girone di Conference.