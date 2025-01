PRONTO IL REGALO PER PALLADINO: PABLO MARÌ-FIORENTINA, CI SIAMO

FirenzeViola.it

Pablo Marì è ormai a un passo dal diventare un giocatore della Fiorentina. Le parti nel weekend hanno avuto nuovi contatti più che positivi che hanno confermato come ormai sia solo questione di tempo e il difensore argentino potrà riabbracciare l'allenatore che più di tutti ha creduto in lui, quel Raffaele Palladino che ha indicato nel classe '93 un possibile rinforzo per la sua squadra fin dai primi giorni del mercato invernale. Si aspetterà l'eventuale svolgimento della gara del Monza contro il Genoa, decisiva per la permandenza in Serie A della squadra di Bocchetti, poi si dovrebbe chiudere l'accordo che non prevederà però il passaggio di nessun giocatore della Fiorentina in Brianza.

I dettagli dell'accordo

La Fiorentina ha ormai da giorni l'accordo con il calciatore per un anno e mezzo alle stesse cifre che guadagna a Monza, quindi oltre 2 milioni lordi per circa 1,4 netti, manca ancora quello definitivo con Galliani per l'indennizzo per un calciatore che a giugno sarebbe andato a parametro zero. Ma non sono previsti particolari problemi su questo fronte. Un'operazione che fa contenti tutti, la Fiorentina che potrà contare così su un calciatore perfetto per la difesa a tre che Palladino ha intenzione di riproporre nelle prossime partite, per il giocatore che trova una soluzione in Italia almeno per il prossimo anno e mezzo, e per il Monza che riuscirà così a racimolare qualcosa da un giocatore che altrimenti non avrebbe portato nulla e che tre anni fa era stato riscattato a 6 milioni di euro dall'Arsenal.

Palladino sorride

Raffaele Palladino potrà ritrovare un suo leader degli anni a Monza, e avere un difensore di sicuro affidamento per la seconda parte di stagione che si prospetta di nuovo con la Fiorentina in corsa per una posizione europea dopo la battaglia dell'Olimpico vinta con le unghie e con i denti. Poi sarà il momento delle riflessioni anche su centrocampo e attacco, per una squadra un po' con la lingua a terra a causa delle defezioni e delle prossime uscite di alcune riserve. Ma per questo tipo di innesti ci sarà ancora da aspettare qualche giorno.