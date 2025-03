FirenzeViola Prestiti Fiorentina, il punto: dai rientri di Valentini e Christensen ai casi Sabiri e Infantino

Se la Fiorentina ha in rosa tanti (9) giocatori in prestito da valutare in vista di un possibile riscatto, il club viola in queste ultime due sessioni di mercato ha anche ceduto in prestito tanti calciatori di sua proprietà. Tra questi ultimi, oltre ai più noti e chiacchierati Kayode, Nzola, Biraghi, Sottil, c'è anche chi con la maglia viola non è mai sceso in campo, come Nicolas Valentini, chi non ha lasciato il segno, come Sabiri, Infantino, Bianco e Christensen, e chi, da giovane di belle speranze, ancora non è riuscito a mettersi pienamente in mostra a Firenze e per giocare è dovuto scendere di categoria, come Amatucci, Distefano, Fortini, Lucchesi, Gentile e Favasuli.

Valentini, Bianco e Christensen, a giugno al Viola Park ma con un futuro diverso

Faranno sicuramente rientro alla casa base i calciatori ceduti in prestito secco. Tra questi in Italia, oltre a Kouame, ci sono Valentini, Bianco e Christensen. Da vedere poi il loro futuro perché non per tutti e tre ci sarà posto nella rosa della Fiorentina 2025-2026. L'unico sicuro di rimanere a Firenze una volta terminato il prestito all'Hellas Verona è Valentini. Il difensore argentino infatti, arrivato ufficialmente in viola ad inizio gennaio, è stato ceduto in prestito secco agli scaligeri per permettergli di giocare e di ambientarsi nel calcio italiano dopo mesi di inattività in Argentina. Valentini sta rispondendo bene, con ottime prestazioni, tranne l'espulsione nel match contro il Bologna, e il prossimo anno sarà un giocatore viola a tutti gli effetti.

Diverso il discorso riguardante Oliver Christensen. L'estremo difensore danese, dopo aver fatto il secondo di Terracciano nella passata stagione, quest'anno è scivolato in fondo alle gerarchie dietro a De Gea, Terracciano e il giovane Martinelli. Mai convocato da Palladino nei primi sei mesi a Firenze, a fine gennaio i viola lo hanno ceduto alla Salernitana dove sta giocando con continuità. Visto il probabile rinnovo di De Gea, la possibile permanenza di Terracciano e la presenza di Martinelli, con ogni probabilità Christensen al Viola Park l'estate prossima sarà solo di passaggio. Situazione più complicata infine per Alessandro Bianco. Il mediano classe 2002, dopo l'anno in Serie B alla Reggiana, in questa stagione per la prima volta sta giocando con continuità in Serie A con il Monza. In estate allenatore (Palladino o chi verrà al suo posto) e società lo valuteranno durante la pre-season e prenderanno una decisione sul suo futuro.

Ritorni dal Medio Oriente

Capitolo a parte per Gino Infantino e Abdelhamid Sabiri. L'argentino e il marocchino, seppur con situazioni e storie diverse, essendo il primo negli Emirati Arabi Uniti e il secondo in Arabia Saudita, sono gli unici prestiti extra europei della Fiorentina. Infantino da ottobre è in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni all'Al-Ain. Il suo futuro è quindi inizialmente nelle mani della formazione emira poi, se gli arabi decidessero di non riscattarlo ecco che la palla (insieme al classe 2003) tornerebbe di nuovo nel campo della Fiorentina. Fino ad adesso la stagione dell'argentino non è stata esaltante con un solo gol segnato in appena 7 gare disputate. Dopo che l'Ajman Club ha deciso di non riscattarlo per 3 milioni di Euro, Sabiri a gennaio è tornato, solo di passaggio, alla Fiorentina per essere nuovamente ceduto in prestito, questa volta secco, all'Al-Taawoun. Da quando è arrivato in Arabia al termine del mercato invernale il classe 1996 sta giocando con continuità ed è riuscito a segnare pure una rete in campionato. In estate i viola decideranno il suo futuro anche se con ogni probabilità sarà lontano da Firenze.

I giovani in Serie B

Chiudiamo con i tanti (6) giovani gigliati in prestito in Serie B. Tra quelli che si sono messi maggiormente in mostra c'è sicuramente Niccolò Fortini. L'esterno sinistro classe 2006 sta stupendo tutti alla Juve Stabia e la prossima estate verrà valutato attentamente durante il ritiro al Viola Park. Stesso discorso per Lorenzo Amatucci e Lorenzo Lucchesi che, alla seconda esperienza consecutiva in Serie B, stanno disputando un ottimo campionato con le maglie rispettivamente di Salernitana e Reggiana. Soprattuto Lucchesi, come raccontato dal suo agente Andrea Ritorni a Radio FirenzeViola (QUI il suo intervento), sarebbe già nel mirino di alcuni club di Premier League.

Situazione diversa per Filippo Distefano che a causa di un lungo infortunio alla spalla sinistra non è riuscito ad avere continuità con la maglia del Frosinone. Vedremo come deciderà di muoversi la Fiorentina in vista della prossima stagione. Infine ci sono Davide Gentile, 9 partite per lui con la maglia della Salernitana, e Costantino Favasuli. Il caso del centrocampista classe 2004 è quello più particolare perché è l'unico tra i giovani viola in Serie B non in prestito secco. La formula con cui in estate i viola lo hanno ceduto al Bari infatti prevede un riscatto, fissato ad 1 milione di Euro, da parte dei pugliesi e un controriscatto, fissato invece ad 1,5 milioni, in favore della Fiorentina.