RFV Ritorni su Kayode: "A Giugno a Firenze? Vediamo. Tranquilli: ne porteremo un altro alla Fiorentina"

vedi letture

Andrea Ritorni, procuratore di Michael Kayode è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasimssione di "Garrisca al Vento":

"I giocatori vanno aspettati, poi la fortuna di un giocatore è anche trovare l'allenatore giusto. Io, da un anno che ho fatto assumere un match analist che segue tutte le partite dei nostri giocatori e poi il giorno dopo le analizziamo per fargli capire gli errori.

Come sta andando l'esperienza di Kayode in Premier, notiamo che non sta giocando moltissimo

"I numeri contano e non contano. Kayode oggi ha fatto una bella amichevole contro il West Ham. Era infortunato al ginocchio ed è stato fuori più di un mese. Michael viene da un calcio diffrente, però l'allenatore confida molto nei suoi mezzi e lo mette sempre a partita in corso. Doveva debuttare dall'inizio ma poi si è fatto male".

Secondo lei la storia con la Fiorentina è finita oppure se ne riparlerà a giugno?

"Non ho la sfera magica, c'è un riscatto a favore del Brentford. Adesso lì sta bene, se lo riscattano la Fiorentina si prenderà i suoi soldi, altrimenti tornerà a Firenze. Se adesso è a questi livelli è grazie all Fiorentina, ma ha ancora grandi margini di crescita. Inizialmete l'infortunio al ginocchio ci aveva allarmati, ma fortunatamente non era niente di grave. Il ragazzo è molto contento, ma non vi preoccupate che porteremo un altro Kayode alla Fiorentina.

Un altro ragazzo importante attenzionato in Premier è Lorenzo Lucchesi, somiglia molto a Bastoni con una grande fase di impostazione. Su di lui c'era anche il Sassuolo, poi loro sono andati su un altro giocatore della Juventus, ma Lorenzo era la prima scelta. Anche adesso, ci sono molte squadre interessate, ma sappiamo che Lorenzo è di proprietà della Fiorentina".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO!