PONGRACIC: "FIRENZE SCELTA FACILE. IL PREZZO NON MI METTE PRESSIONI"

Fonte: dalla sala stampa del Viola Park - Niccolò Righi

Dalla sala stampa del Viola Park di Bagno a Ripoli, alle ore 14:00, prende la parola Marin Pongracic, che si presenta in conferenza stampa e incontra i giornalisti per la presentazione ufficiale.

Il primo a prendere la parola è il dg Ferrari che parla di Milenkovic: "Pongracic va a sostituire un ragazzo fantastico come Milenkovic. Abbiamo avuto modo di parlarci e ha sempre avuto parole d'affetto per noi e per Firenze. Ci tenevo a ringraziarlo".

Queste le parole di Pongracic:

Sulla scelta della Fiorentina: "Il mio obiettivo era rimanere in Italia e quando ho saputo che Firenze mi voleva non ho avuto dubbi"

Sugli obiettivi: "Personalmente voglio sempre fare meglio. poi ci sono gli obiettivi di squadra: vogliamo fare un grande calcio e vincere più partite possibili, giocando ad alto livello"

Sul rapporto con Palladino: "Abbiamo parlato della sua idea di calcio e nel ruolo in cui mi vede meglio. Con lui ho un ottimo rapporto".

Sul suo rapporto con i gol. "Negli scorsi anni non sono stato molto pericoloso, ma con questo sistema che abbiamo a Firenze posso migliorare. Se posso cerco di dare una mano, con il gol o magari anche con un assist".

Sulla sua carriera: "Nella mia carriera spesso non sono andate bene tante cose ma a Lecce ho raggiunto la giusta maturità, soprattutto il secondo anno. Essere più maturo e più professionista è fondamentale per un difensore. Io difensore più pagato? Non mi mette pressione, mi trasmette soprattutto fiducia perché so che la Fiorentina ci teneva tanto a volermi. Che venga pagato 5 o 15 io cerco di dare sempre il massimo"

Sulla disposizione tattica: "È la prima volta che gioco a tre e il mister ci chiede di giocare la palla con tranquillità, senza fretta. Palladino è un tecnico con idee che finora non avevo mai riscontrato ma io sono un giocatore flessibile"

Sulle partite con la Fiorentina da avversario: "La Fiorentina ha sempre giocatori di qualità. Nelle partite da avversario sapevo che la gara sarebbe stata difficile. Milenkovic, Quarta e Ranieri sono tre giocatori molto forti, ma anche Nico Gonzalez è un giocatore di qualità. Adesso stiamo attraversando un periodo di cambiamento. Palladino ha idee diverse rispetto ad Italiano, ma per vedere a che livello siamo dobbiamo iniziare la stagione"

Sul calcio come sua passione: "Sì, il calcio è sempre stata la mia più grande passione. Non ho mai fatto altri sport"

Sui gol subiti in amichevole: "Non voglio mai prendere un gol: né contro il Grosseto, né contro il Montpellier. Per ora abbiamo quasi sempre preso gol e questo è un aspetto da migliorare. Il Mister ci chiede di vincere tutte le partite"