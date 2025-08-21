Live Polissya-Fiorentina 0-3, c'è gioia anche per Gudmundsson. Tris dei viola con l'islandese

82' - Si aprono voragini per la Fiorentina nella difesa del Polissya. Stavolta è Pongracic che si spinge in avanti fino all'ingresso in area, dove anziché servire Dzeko va al tiro. Ma la conclusione è nulla, finisce in curva.

77' - Appena entrato, subito protagonista Parisi che si autolancia sulla sinistra arrivando fino all'area di rigore. L'ex Empoli sterza per saltare un uomo e il portiere ma proprio Kudryk, complice "l'aiuto" di Dzeko, gli strappa il pallone.

75' - Continua la girandola di cambi per Pioli: fuori Gosens per Parisi, lascia poi il terreno di gioco Sohm per Sabiri.

70' - E dopo il gol gli applausi in panchina. Gudmundsson lascia il campo per Dzeko in quello che è il primo cambio di Pioli.

68' - E finalmente arriva la gioia personale anche per Gudmundsson! L'ex Genoa s'invola verso Kudryk imbeccato bene in prodonfità da Sohm e batte il portiere col destro, trovando il gol dopo tanti tentativi e timbrando lo 0-3.

65' - Altra occasione non sfruttata da Gudmundsson per andare in rete. Bella serpentina di Fagioli che imbuca per l'islandese in area, ma proprio il numero 10 non si fa trovare lucido per battere il portiere locale.

59' - Bel "dai e vai" tra Gosens e Gudmundsson che porta il tedesco a una bella incursione sulla sinistra. L'ex Inter penetra in area e calcia forte col sinistro, prendendo l'esterno della rete.

56' - Va ancora via lo stesso Dodo sulla corsia destra, subendo un fallo vistoso da parte di Kornrichuk che riceve il giallo.

52' - Apertura di Sohm verso Dodo che con un bel sombrero salta l'avversario e s'invola sul fondo, ma si allunga la palla che finisce in rimessa dal fondo.

50' - Uscita tempestiva addirittura a centrocampo per Kudryk, chiamato a sventare una ripartenza dopo calcio d'angolo degli ucraini che avrebbe portato Gudmundsson in volata solitaria verso la porta nemica.

48' - Nonostante l'uomo in meno, la Fiorentina riprende con lo stesso atteggiamento: fare la partita in entrambe le fasi.

21:03 - Ripartiti a Presov. Via alla ripresa senza cambi.

47' + 2 - Si chiude il primo tempo con l'ingenuità di Kean. Fiorentina avanti 0-2 sul Polissya ma lasciata in inferiorità numerica dall'attaccante.

45' - Segnalati due minuti di recupero e il Polissya sfiora il gol con Nazarenko: mancino teso a incrociare dell'attaccante, palla che esce di pochissimo.

43' - Espluso Kean! L'attaccante viola subisce un fallo a metà campo e poi reagisce male nei confronti di un avversario, ricevendo il rosso dall'arbitro. Ingenuità del classe 2000 che lascia in dieci i compagni.

41' - Sul velluto Pongracic. Il croato esce elegantemente da dietro con la palla incollata al piede e guadagna un fallo a metà campo. La Fiorentina riparte.

39' - Ancora Gudmundsson non impeccabile dalle parti di Kudryk. I viola ripartono bene, Kean viene servito in profondità e appoggia in area per l'ex Genoa, che non è preciso nel controllo e si fa rubare la sfera.

35' - Fiorentina vicina al terzo gol con Gudmundsson, non pratico nel ribadire a rete un buon cross a mezza altezza eseguito da Dodo dalla destra. Ma viene segnalato fuorigioco.

31' - Dopo un rischio in difesa, il raddoppio: Robins Gosens fa 0-2 a Presov! Il tedesco raccoglie un pallone messo in area da Kean, controlla e sol mancino spacca la porta difesa da Kudryk.

25' - Situazione analoga a quella di poco fa per il Polissya. Gli ucraini arrivano al cross basso da sinistra, un rasoterra insidioso che attraversa tutta l'area di De Gea ma che non trova alcun compagno.

22' - Primo miracolo di De Gea della stagione. Il Polissya scucchiaia bene in area un pallone sulla testa di Filippov - perso da Pongracic -, che incoccia sul primo palo. Lo spagnolo compie un tuffo prodigioso e sventa il pericolo.

21' - Prima volta che gli uomini di Rotan si affacciano in avanti. Il Polissya riparte velocemente con Nazarenko servito a sinistra e poi va al tiro. Ma è un tentativo velleitario.

16' - Sbilenco Gudmundsson su uno spiovente arrivato nell'area degli ucraini. L'islandese gira al volo un pallone complicato ma colpisce senza equilibrio.

13' - Un monologo della squadra di Pioli, quello che si è visto fin qui a Presov. Tanta pressione alta e riaggressione, la Fiorentina fa la partita in tutto e per tutto.

7' - Moise Kean stappa la partita e la stagione viola! Fa tutto da solo il centravanti, partendo dalla sinistra, saltando un paio di uomini e calciando forte sul primo palo. Pallone sul montante che carambola sul portiere e finisce dentro (probabilmente considerata autorete di Kudryk), è 1-0 per la Fiorentina a Presov!

3' - Anche Dodo non va troppo lontano dal gol, con una rasoiata in diagonale da fuori area che termina larga di poco.

1' - Sfiora subito il gol la Fiorentina! Calcio d'angolo battuto bene in area da Gudmundsson, svetta Pongracic che gira di poco al lato della porta. Viola partita fortissimo.

20:00 - Spalti gremiti a Presov, dove si inizia. Kick off battuto dai viola!

19:55 - Ultimi saluti e convenevoli alla Tatran Arena, Polyssia in tenuta casalinga e Fiorentina in maglia bianca. Pochi minuti e si comincia.

19:50 - Squadre che stanno per entrare in campo. Queste le formazioni ufficiali:

Polissya (4-3-3): Kudryk, Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Kornrichuk; Lednev, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. A disposizione: Volynets, Ulihanets, Talles Costa, Beskorovainyi, Joao Vialle, Karaman, André Gonçalves, Mykytiuk, Haiduchyk. Allenatore: Ruslan Rotan

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Braschi, Parisi. Allenatore: Stefano Pioli

Pochi minuti al calcio d'inizio di Polyssia-Fiorentina, andata del playoff di Conference League che si sta per giocare in terra slovacca, precisamente a Presov presso la Tatran Arena, campo non dei padroni di casa viste le note vicende belliche che devastano da anni l'Ucraina. Il match sarà visibile sui canali Sky ma anche in chiaro su TV8, mentre su Radio FirenzeViola il racconto integrale col nostro inviato. Qua su FirenzeViola.it invece tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.