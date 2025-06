Kean via? Intanto la Fiorentina si informa su Pio Esposito dell'Inter: ma il prezzo è alto

La Nazione lancia un nome nuovo per l'attacco viola. Si tratta di Francesco Pio Esposito, finito nel mirino dei dirigenti gigliati. Stagione straordinaria allo Spezia, con 19 gol segnati e tanta sostanza. Classe 2005, su Francesco Pio si può scommettere già a occhi chiusi. Per questo la Fiorentina ha cominciato a informarsi. Blindatissimo dall’Inter con un contratto fino al 2030, ma la sensazione che non sia incedibile serpeggia nell’ambiente. I nerazzurri rinnoveranno l’attacco, da capire se nelle quattro punte a disposizione di Chivu rientrerà anche lui.

Perché altrimenti sarà il primo a chiedere di andare a giocare, stavolta in Serie A dopo il bellissimo campionato in Liguria. Da qui le sirene legate alla Fiorentina. Si parla di un prestito con un diritto di riscatto particolarmente alto. Sicuramente superiore ai 30 milioni di euro. Soldi che all’Inter fanno comodo. È un’idea circolata nelle ultime ore, con la Fiorentina che dimostra così di volersi muovere sul doppio binario: da una parte l’esperienza (Dzeko), dall’altra la freschezza di un calciatore che promette benissimo. E Kean? L’idea Esposito può esser nata per il timore di perdere Moise? Possibile, anche se è ancora presto per dirlo.