Folorunsho può tornare in viola? Lascerà Napoli e piace a Pioli, occhio al Torino

La Fiorentina non ha deciso di riscattare Folorunsho, che quindi tornerà a Napoli. Secondo quanto riportato da TMW però adesso che in panchina non c'è più Raffaele Palladino occhio a un possibile nuovo interessamento da parte della società viola che potrebbe tornare a ridiscutere il calciatore in un affare con il club di De Laurentiis. Già, perché Stefano Pioli lo ritiene un profilo interessante e allora nelle prossime settimane, se nel frattempo non si saranno sviluppate altre situazioni, si potrebbe aprire una nuova trattativa.

In virtù del rapporto mai decollato con Conte da escludere una sua permanenza al Napoli. Occhio invece al Torino, con Marco Baroni che ai tempi dell'Hellas Verona fu l'allenatore che più di tutti gli altri è riuscito a valorizzarlo: in questo momento inserire in rosa un nuovo centrocampista non è una priorità per la società granata, ma se nei prossimi giorni verrà liberato qualche posto allora Folo sarà uno dei primi obiettivi della società del presidente Cairo.