Parisì: con l'infortunio di Gosens tocca ancora a lui. E in estate?

vedi letture

Doveva essere uno dei primi a lasciare Firenze secondo la minaccia del suo procuratore ormai diversi mesi fa, invece Fabiano Parisi alla Fiorentina non solo ci è rimasto, ma rischia di diventare una pedina fondamentale per questo finale di stagione che vede la squadra di Palladino impegnata in campionato e coppa per regalarsi qualcosa di importante. Parisi un po' a sorpresa si è trovato protagonista e soprattutto indispensabile a causa dei problemi al ginocchio occorsi a Robin Gosens, e dopo aver fatto intravedere qualche sprazzo del talento che convinse la Fiorentina ad investire oltre 10 milioni di euro su di lui ormai quasi due anni fa, ora per il classe 2000 di Solofra è tempo di sbocciare.

I numeri e i dubbi su Parisi

Fin qui in stagione l'ex Empoli ha racimolato la bellezza di 30 partite con un minutaggio molto altalenante tra una Conference League dove le ha giocate praticamente tutte tranne la doppia sfida con il Panathinaikos (solo 15 minuti in Grecia) e una Serie A con solo 9 le partenze da titolare su 31. Certo, la presenza di Gosens nel suo ruolo non aiuta ad avere spazio ma a "piangere" è soprattutto il piatto di gol e assist: siamo a una rete realizzata contro il Lecce e a 2 assist in Conference in tutta la stagione. Decisamente troppo poco per chi arrivò a Firenze via Fi-Pi-Li pronto a stupire il calcio italiano dopo una grande stagione all'Empoli. I dubbi sul suo valore ancora non si sono dissipati ma in questo finale di stagione Parisi potrà avere finalmente un po' di continuità almeno fino al ritorno di Gosens. Poi, si vedrà.

Il futuro è ancora da scrivere

Parisi è tra i tanti giocatori con un'estate tutta da decifrare. Il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2028, quindi ci sarebbero i crismi per continuare insieme anche senza ulteriori riflessioni. Il calciatore però dal canto suo si sta domandando quale futuro potrà avere nel club viola dopo due stagioni da sostituto, prima di Biraghi e poi di Gosens. Ora l'obiettivo primario è portare in fondo la stagione nel migliore dei modi, da giugno però le parti si dovranno incontrare per definire insieme quale può essere il "progetto Parisi" a Firenze. Perché fin qui è stato abbastanza un punto interrogativo.