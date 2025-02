Live Palladino in conferenza: "Domenica out solo Adli. Gud era debilitato dalla tonsillite ma sta bene. 7 gare per stabilire gli obiettivi"

Antivigilia di campionato in casa Fiorentina. A due giorni dalla gara contro il Como (in programma domenica al Franchi alle ore 12:30) il tecnico viola Raffaele Palladino ha preso la parola dal media center del Viola Park per introdurre tutti i temi legati alla gara contro i lariani. Ecco le parole dell'allenatore nel consueto LIVE di Firenzeviola.it:

Ci sono degli indisponibili per domani?

"Domenica non avremo Adli, che è in ripresa e stiamo cercando di recuperarlo. Marì è recuperato, sia ieri che oggi ha lavorato con la squadra e vedremo se verrà in panchina".

Come sta Gudmundsson?

"Sapete che la settimana scorsa Albert ha avuto una forte tonsillite che lo ha debilitato parecchio, a inizio settimana ha fatto fatica ma ora sta ritrovando la sua condizione migliore. Mi auguro che in questi ultimi allenamenti faccia bene. E' un giocatore di valore importante, che sa cambiarci le partite".

Chi giocherà al posto di Kean?

"Ci sto ancora pensando, ho provato anche cose nuove. Non è facile sostituire Moise ma sia Zaniolo, che Beltran che Caprini e Gud sono tutte possibilità, anche se tutti sarebbero degli adattati. Chiunque giocherà in attacco, sarà adattato".

Sarà un momento determinante quello che sta per arrivare?

"Non sarà uno step decisivo quello che ci attende ma siamo consapevoli che dovremo dare il massimo: ci sono stati dei nuovi innesti ma da qui alla sosta ci sono sette partite dopo le quali potremo dare un obiettivo finale. La squadra sta lavorando bene, stiamo bene fisicamente e sono sicuro che queste prime tre gare sono molto importante per noi per dare un segnale al nostro campionato".

Comuzzo che ruolo può avere in questa abbondanza difensiva?

"Io amo molto la duttilità da parte dei miei giocatori, è fondamentale per me. I numeri lasciano il tempo che trovano... Comuzzo quando ha giocato da terzino ha fatto bene e con il ritorno in Marì abbiamo tanti elementi forti, compreso Moreno che ha fatto bene quando ha giocato".

Fagioli è pronto di giocare dall'inizio?

"Lunedì ha fatto il trequartista ma lui sa legare bene il gioco, facendo la mezzala. E' un giocatore duttile e completo, che ci darà una grande mano".

Che idea si è fatto del Como e del suo calcio?

"Intanto il Como è allenato da un bravissimo allenatore ed ha messo in difficoltà tante squadre: palleggia con tutti ed ha coraggio e tecnica. Ha un'identità molto chiara, sarà essenziale fare una buona fase difensiva. Serve rispetto per questa squadra ma noi vigliamo fare la nostra partita. La posizione di classifica del Como non rispecchia i valori della squadra ma noi vogliamo fare una bella figura davanti ai nostri tifosi".

Si è parlato tanto del fatto che lei sia un tecnico troppo difensivista: che pensa di queste critiche?

"Negli anni passati mi dicevate che la squadra prendeva troppi gol... io non ascolto le critiche, cerco di fare del mio meglio, stando bene in campo. Abbiamo dato alla squadra automatismi chiari e infatti siamo la quarta miglior difesa del campionato. I numeri sono importanti e fanno capire come sta lavorando la squadra. Io devo mettere in condizione la squadra di star bene e il nostro obiettivo è fare più punti possibile".

È stata una settimana brutta per il mondo arbitrale e la Spagna ha superato l'Italia nel ranking stagionale...

"Intanto speriamo che le italiane migliorino il ranking Uefa. Sul protocollo dico che se il Var è un mezzo per aiutare gli arbitri a sbagliare meno dobbiamo migliorarlo: è il pensiero di tutti, ma pochi lo dicono. Gli arbitri vanno aiutati, il protocollo deve essere modificato".

Che Fiorentina è lecito attendersi contro il Como senza Kean?

"Avrà caratteristiche diverse, dovremo giocare da squadra. Non dovremo per forza andare a cercare solo la prima punta o le prima punte. Voglio vedere una squadra con una idea di calcio: abbiamo le caratteristiche e la qualità per farlo. Stiamo inserendo i nuovi ma con l'idea di avere un gruppo solido: i nuovi ci daranno una grande mano e stiamo già lavorando molto su movimenti nuovi".

È probabile rivedere Colpani in un ruolo diverso rispetto a prima?

"Anche lui è molto duttile, può giocare in un 3-5-2 come mezzala anche: Andrea è applicato e disponibile, ha recuperato dall'infortunio al piede".

Domani saranno 16 anni dal 3-3 tra Genoa e Fiorentina: che ricordi ha di quel match?

"Ricordo tutto... da 3-0 a 3-3 con un super Mutu. Quella era una grande Fiorentina, con grandi singoli. Nel primo tempo fummo più bravi noi ma nella ripresa fecero meglio i viola. Ora dobbiamo fare 7 partite prima della sosta e fare il meglio possibile, facendo punti e riallacciando il filo con la Conference: poi daremo un obiettivo finale".

Adli e Fagioli possono giocare assieme?

"Sì certo, abbiamo tutti giocatori bravi tecnicamente ma anche gli elementi simili possono stare assieme. Non dimenticherei Richardson e Ndour".

Sta seguendo il Festival di Sanremo?

"Sì, tra una partita e l'altra del Como ho visto qualcosa: la mia canzone preferita è quella di Cristicchi, che è quella dedicata a sua madre".

Qual è l'elemento che più la preoccupa del Como?

"Ribadisco intanto il grande rispetto per la squadra: palleggia tanto e sa giocare in verticale. Noi dobbiamo avere rispetto difendendoci bene ma sarà essenziale ricoquistare bene palla, consolidando il possesso".