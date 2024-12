PALLADINO: "DOMANI GIOCA TERRACCIANO. VIAGGIO FATICOSO MA CI ADATTIAMO"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Guimaraes, dove domani la Fiorentina affronterà il Vitoria Guimaraes nell'ultima sfida della prima fase di Conference League.

"Domani vi dico già che giocherà Terracciano in porta. Sottil ha una forma influenzale, così come Cataldi, e quindi sono rimasti a casa a lavorare al Viola Park. Il viaggio per arrivare qua è stato faticoso ma ci adattiamo a tutto quindi saremo pronti per questa partita".

Come ha ritrovato il gruppo dopo Bologna? "Il gruppo l'ho trovato bene e carico. Si sono allenati un giorno senza di me e sempre in maniera professionale. Ho un grande staff che anche senza di me fa grandi cose. Sappiamo che domani sarà una partita difficile ma ho visto una squadra motivata. Il sorriso di Bove ci dà tanta forza".

Gudmundsson e Beltran insieme? "È una soluzione che abbiamo provato nelle scorse settimane e lo abbiamo riproposto a Bologna. Lucas può fare quel ruolo, è un duttile che si adatta a qualsiasi posizione. Mi piace molto perché sa giocare a calcio. Può giocare o con Gud o al suo posto".

Che cosa pensa della partita di domani? "Il Guimaraes è una buona squadra che sa giocare a calcio. C'è un ambiente caldo e non sarà semplice giocare in questo stadio. C'è un bravo allenatore che fa giocare bene la squadra. Noi dobbiamo essere bravi ad avere lo spirito giusto, sapendo che sarà una partita difficile. Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta di domenica".

Bove tatticamente manca tanto alla Fiorentina, lavorate ad altre soluzioni? "Abbiamo perso un calciatore molto duttile che poteva giocare alto o a centrocampo con caratteristiche diverse rispetto agli altri. Non è facile perché a livello numerico abbiamo un uomo in meno. Sono sicuro che troveremo gli automatismi giusti per sostituire Edo".

Il Vitoria è una squadra difficile? "I punti parlano chiaro per loro, hanno fatto un ottimo percorso in Conference. È una squadra molto temibile soprattutto in casa, noi dobbiamo fare una bella prestazione contro una buona squadra".