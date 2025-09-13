Novellino: "Il 3-5-2 di Pioli può mettere in difficoltà Conte: vi spiego perché"

Walter Novellino, ex allenatore, ha parlato nel corso della trasmissione "Firenze in campo" di Radio FirenzeViola della partita di stasera tra Fiorentina e Napoli: "Oggi sarà un test importante che ci farà capire cosa sono queste due squadre, anche dal punto di vista atletico e tattico. Io fossi in Pioli aspetterei basso gli azzurri, che hanno giocatori di grande qualità. Il 3-5-2 è l'impostazione giusta, il Napoli visto contro il Cagliari non mi è sembrato in grande forma"

Come schiererebbe lei i viola davanti, con le due punte o con una punta e un trequartista che potrebbe essere Fazzini?: "A me piace molto il sistema con due attaccanti, che nel caso della Fiorentina sono due giocatori eccezionali. Poi in base a come si svolge la gara Pioli, che è un tecnico bravo tatticamente, saprà come cambiarla. Io son molto legato al vecchio 4-4-2 che l'Italia ha rispolverato con Gattuso".

