Il sogno di mercato delle ultime sessioni viola che risponde al nome di Domenico Berardi, è destinato a restare tale anche dopo il prossimo mese di gennaio. Troppo esose le richieste dei prossimi avversari della Fiorentina in campionato, troppi i 35 milioni di base che il Sassuolo ha scritto sul cartellino del giocatore. Un peccato, se si considera la volontà da parte dell'attaccante di approdare a Firenze, ma d'altra parte non tutti i calciatori si comportano come in passato hanno fatto Chiesa e Bernardeschi per approdare la Juventus.

Berardi è il capitano dei neroverdi e pur avendo il desiderio di partire per alzare l'asticella delle proprie ambizioni, non ha mai tirato indietro la gamba e anzi, con Dionisi sta mostrando una versione di sé ancora più matura e decisiva. Qualcuno sostiene che la Fiorentina potrebbe tornare in corsa in estate in caso di approdo in Europa League e dopo tutto le vie del mercato sono davvero infinite. Ma la sensazione è che in caso di acquisto di Jonathan Ikoné, sempre più vicino a ricoprire quella falla rimasta aperta dopo il mercato estivo, difficilmente gli investimenti del futuro potrebbero riguardare gli esterni dove con il francese numericamente Italiano avrebbe una rosa finalmente completa.

Due rette parallele che non sembrano destinate a incontrarsi a gennaio e che forse non lo faranno mai. "Non è tempo per noi" cantava Ligabue e a questo punto viene da pensare che per Berardi e la Fiorentina, quel tempo non arriverà mai.