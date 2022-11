Vincenzo Italiano è apparso più disteso dopo la vittoria di Spezia e in vista dell'ultima sfida del girone di Conference League contro l'RFS Riga ma non ha certo voglia di scherzare. Soprattutto in Europa. Se qualcuno si sarebbe aspettato di vedere in campo qualche giovanissimo dal primo minuto, con Bianco su tutti, resterà deluso. Non c'è tempo per gli esperimenti, perché non si può correre il rischio di perdere contro i lettoni. Perché se a Istanbul il calcio giocasse un brutto scherzo alla squadra di Emre, non cogliere l'occasione di superarli in classifica per vincere il girone sarebbe un delitto.

E allora, nonostante l'assenza forzata di Amrabat per mal di schiena, Bianco resterà in panchina. Umile e pronto per scendere in campo a gara in corso, ma non certo tra i titolari. Forse c'è da chiedersi il motivo per cui è stato tenuto per il secondo anno alla casa base se non può neanche giocare questo tipo di partite, ma intanto prendiamo il buono dell'approccio che Italiano e i suoi vorrebbero, almeno a parole, mettere in campo allo Skonto Staions.

Vincere per non avere rimpianti e dare continuità alla vittoria contro lo Spezia ma non solo. Il linguaggio del corpo è cambiato, almeno secondo Italiano, soprattutto da parte degli attaccanti. E questa è la notizia che arriva direttamente da dentro lo spogliatoio e che non può altro che rincuorare dopo un inizio tutt'altro che incoraggiante.