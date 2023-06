NGONGE E L'AVANCE VIOLA: ECCO PER CHI SI È MOSSA LA FIORENTINA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina sta iniziando a muoversi sul mercato e la sensazione è che un acquisto possa arrivare sulle fasce d'attacco. Oltre ai vari nomi usciti nelle ultime settimane (Orsolini, Berardi e Lukebakio), la società viola ha messo nel mirino un altro esterno destro di piede mancino: Cyril Ngonge. Nella giornata di ieri infatti si è svolto un incontro a Milano tra la dirigenza della Fiorentina e William Avila, agente dell'attaccante del Verona. Per il calciatore la Fiorentina si è mossa con largo anticipo e sembra fare sul serio, ma la concorrenza inevitabilmente non manca. Le prestazioni del belga hanno attirato l'attenzione anche di altri club italiani (Lazio e Bologna), ma non solo.

L'esterno del Verona è stato uno degli uomini chiave nella corsa salvezza dell'Hellas, protagonista assoluto nello scontro playout contro lo Spezia segnando una doppietta decisiva che ha permesso ai gialloblù di conservare la categoria. Pur non essendo una punta centrale, bensì un'ala destra, Ngonge ha segnato 5 reti e un assist in quattordici partite disputate in Serie A. La prima parte di stagione in Eredivise con il Groningen, in 11 partite ha segnato tre e siglato 2 assist.

Cresciuto nello Standard Liegi, ma poi prelevato immediatamente dal Club Brugge (dove è stato per quattro stagioni) Ngonge già dal 2014 è entrato a far parte del giro della nazionale belga e quest'anno, dopo l'ottimo campionato disputato, è stato convocato per l'Europeo U21. Una piccola curiosità che in Eredivise è ricordato per aver realizzato con il Groningen un gol di scorpione che poi fu nominato il gol dell'anno. Quando fu ufficiale il suo trasferimento in Italia venne fuori che lo stesso giocatore, per avere qualche informazione sull'Hellas Verona, chiamò Sofyan Amrabat, ex compagno al Club Brugge. Uno dei fattori che contraddistingue il belga è che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco: può fare sia l'ala destra (suo ruolo naturale), sia l'ala sinistra, e all'occorrenza anche la punta centrale.

Il classe 2000 ha in essere un solido contratto con scadenza nel 2026, ma dopo la buona stagione e le voci di mercato che si susseguono potrebbe voler fare il salto di qualità. In questo senso si inserisce la Fiorentina e le dichiarazioni di Michel Ngonge, padre di Cyril che ha confermato l'incontro di ieri, strizzando l'occhio alla Fiorentina: "Quando un club come la Fiorentina chiede informazioni su di te non devi fare altro che ascoltare la proposta. Non credo che Cyril andrà all’estero. Ama l’Italia e gli piace Verona. Rimarrà nel vostro Paese al 100%". L'incontro tra le parti fa intuire che Ngonge è una delle priorità della Fiorentina in questo inizio di mercato. Da sottolineare sono anche i buoni rapporti tra le due società che in passato hanno già fatto due affari importanti (Amrabat e Barak). L'eroe di Verona è in uscita, la Viola si è fatta avanti e rimane alla finestra.