FirenzeViola Napoli-Fiorentina, totoformazione: titolari De Gea, Marì e Ndour. Ballottaggio Comuzzo-Pongracic

Archiviato il ko di Atene nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, la Fiorentina questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15:00, sfiderà il Napoli allo stadio Maradona per la 28° giornata di Serie A. I viola proveranno a ripartire dopo la sconfitta in campo europeo cercando al contempo di dare continuità al successo, firmato da Robin Gosens, di venerdì scorso contro il Lecce per 1-0.

Per farlo Palladino si affiderà di nuovo al 3-5-2 con in porta David De Gea. Dopo le polemiche riguardo all'impiego e all'errore di Terracciano in Conference League, l'estremo difensore spagnolo riprenderà il suo posto a difesa dei pali della porta gigliata. Davanti a lui sicuri di un posto Pablo Marì e Ranieri. Ballottaggio tra Comuzzo e Pongracic, recuperato dopo la botta al gluteo che l'ha tenuto fuori ad Atene, per l'ultima casacca da titolare. Linea mediana che, senza lo squalificato Mandragora, sarà composta da Ndour, Cataldi e Fagioli con Dodo e Gosens sulle corsie esterne. L'unico quotidiano che schiera subito titolare al rientro tra i convocati Adli è Il Corriere dello Sport-Stadio. Vista anche l'assenza per squalifica di Zaniolo, davanti nessun dubbio: spazio alla coppia Beltran-Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Napoli secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean.

Il Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean.

TuttoSport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Fagioli, Adli, Gosens; Beltran, Kean.

La Repubblica (Firenze) (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean.

Firenzeviola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean.