MUSI LUNGHI E #FREELIROLA: UN ADDIO SENZA RIMPIANTI

Domani finirà una delle telenovela più antipatiche del mercato estivo della Fiorentina: Pol Lirola tornerà al Marsiglia senza lasciarsi alle spalle spazio per i rimpianti. Lo spagnolo ha fatto di tutto per dire addio ai viola, allenandosi contro voglia nonostante Italiano abbia provato a dargli fiducia sottolineando a più riprese come la sua qualità avrebbe fatto comodo a questa squadra. Lirola ha deciso però di voltare le spalle a Firenze e di abbracciare l'OM, unica vera possibilità concreta presa in considerazione dal giocatore.

La sua voglia di tornare in Francia è stata talmente palese da dare vita anche a una autentica mobilitazione social da parte dei tifosi marsigliesi, che da settimane intasano i social viola con l'hashtag #FreeLirola, come se si parlasse di un soldato in un carcere nemico. Un pressing decisamente fastidioso, che finalmente volgerà al termine per il sollievo da parte di tutto l'ambiente fiorentino. Sì perché, anche se si tratta di un giocatore giovane e di prospettiva, dopo anni di difficoltà, la Fiorentina ha bisogno di calciatori prima di tutto motivati. Chi non vuole restare, prende l'aereo e vola via. Cosa che domani lo stesso Lirola non esiterà a fare.

La Fiorentina percepirà circa 13 milioni tra parte fissa, tranche di pagamento e bonus, un affare se si considera che due anni fa venne pagato 12 e le stagioni successive è stato il fantasma di se stesso. Con quei soldi Pradè e Barone proveranno ad accelerare sul fronte Zappacosta, anche se nelle ultime ore si è rifatta viva l'Atalanta. Il club viola vorrebbe trovare velocemente il sostituto da mettere a disposizione di Italiano, poi il capitolo Lirola potrà definitivamente essere chiuso. Una delusione per tutti, che se ne va tra l'indifferenza dei tifosi. Avanti il prossimo.