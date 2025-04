FirenzeViola Muller alla Fiorentina è solo una suggestione. Ma stuzzica la fantasia

Se iniziamo ad elencare il palmares di Thomas Muller nei suoi quasi venti anni di carriera tra Bayern Monaco e Germania facciamo notte, quindi per capire chi è l'attaccante classe 1989 nato a Weilheim in Oberbayern diciamo solo che con oltre 500 partite in maglia Bayern e 131 in maglia Germania, stiamo parlando di una delle leggende del calcio tedesco. Per questo ha lasciato un po' stupiti la notizia rilanciata dalla Bild nei giorni scorsi di un interesse della Fiorentina per lui, ma dopo giorni in cui la concentrazione è soprattutto su quello che farà la squadra di Palladino in questo finale di stagione, la suggestione Muller ha iniziato a prendere corpo in città.

Firenze si divide. Non è una novità, ma forse un po' è una sorpresa: tra chi tifa Fiorentina c'è qualche dubbio su un eventuale impatto di Muller in Serie A. Tra chi lo etichetta come "bollito" e quindi non più in grado di incidere in un campionato di un certo livello, e chi invece sottolinea come solo qualche giorno fa Muller ha giocato con la fascia da capitano un quarto di finale di Champions, appena si parla di affari del genere tornano subito alla mente i tanti colpi "alla Pradè" di questo tenore. Dai meno recenti ritorni di Gilardino e Toni, fino all'approdo di Ribery proprio dopo aver fatto la storia del Bayern, Muller sarebbe solo l'ultimo di una lunga lista di leggende sul viale del tramonto che hanno scelto Firenze per gli ultimi anni ad alti livelli. Spesso con il volo Monaco-Firenze, basti ricordare anche un certo Mario Gomez.

Tutti gli ostacoli di quella che resta una suggestione. Sottolineiamolo ancora una volta qualora non fosse chiaro: Thomas Muller alla Fiorentina è al momento solo una suggestione e gli ostacoli ad un eventuale approdo a Firenze del giocatore superano di gran lunga i tratti che faciliterebbero la trattativa. Un po' la questione economica - Muller nell'ultimo contratto è arrivato a guadagnare oltre 10 milioni di euro netti a stagione - un po' quella sportiva - lo stesso giocatore vorrebbe giocare ancora la Champions - sono due montagne difficili da sormontare per la Fiorentina che ad oggi non potrebbe neanche avvicinarsi a quelle cifre e nella migliore delle ipotesi potrebbe offrire il palcoscenico dell'Europa League, ipotesi peraltro tutta da verificare. Però il mondo del calciomercato è bello proprio perché permette di sognare e le stesse cose venivano dette per i Ribery e probabilmente anche per i De Gea che invece, alla fine, hanno vestito la maglia della Fiorentina. Quindi non resta che aspettare e vedere cosa vorrà fare il giocatore, la cui volontà sarà il fattore principale per capire dove andrà a finire.