MEDIANA TRA PRESENTE E FUTURO

Un colpo per il futuro, ancora una volta. Con il gran finale rimandato di qualche mese. La Fiorentina ha deciso di spiazzare tutti e dopo aver messo a segno l’innesto di Traorè è pronta a bruciare di nuovo la concorrenza anche per Szymon Zurkowski, centrocampista dai piedi buoni in forza al Gornik Zabrze che il dg viola Pantaleo Corvino stava seguendo da mesi ma sul quale ha deciso di dare una accelerata decisiva per anticipare la concorrenza. L’effetto? Quello sorpresa, visto che sia il Genoa quanto la Juventus (che da tempo stavano pianificando di acquistare il giocatore in collaborazione per poi seguirlo con maggiore attenzione in Italia) sono rimaste spiazzate dalla mossa dei viola, che con il club polacco hanno raggiunto un’intesa di massima per 3,7 milioni di euro più 1,4 di bonus. Da versare però ancora una volta in estate, quando Zukowski avrà finito i suoi impegni e potrà trasferirsi a Firenze libero di testa.

E per l’immediato? La Viola non ha fretta di accelerare, anche se sa perfettamente che mancano appena una manciata di giorni da qui alla fine della sessione invernale. E che il piatto a disposizione di Pioli ancora piange, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Detto che il nome di Gagliardini pare sempre più destinato a rimanere una chimera (il giocatore non sembra affascinato dall’ipotesi Firenze e oltretutto l’accordo tra Fiorentina e Inter non sembra essere di facile soluzione, visto che i viola dopo gli esborsi per Traorè e Zurkowski non hanno voglia per il momento di dar fondo a nuova liquidità), resta in ballo la candidatura di Diawara, che resta l’obiettivo principale di Corvino nonostante la strada resti in salita: il Napoli in queste settimane si è più volte rifiutato all’ipotesi prestito ma non è escluso che nel finale della finestra invernale qualcosa possa radicalmente cambiare. Almeno questa è la speranza della Fiorentina, che dopo Muriel è decisa a regalare un altro innesto a Pioli nell'affollata corsa all’Europa che ripartirà domenica da Verona.