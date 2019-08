LIVE FV, RIBERY È A FIRENZE: E ADESSO ANCHE C'È L'UFFICIALITÀ

13:09 - Adesso è ufficiale, Ribery è un giocatore viola: ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry. Il nuovo calciatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”. All’incontro con i media, per ragioni logistiche, potrà essere ammesso 1 solo giornalista per testata. Invitiamo le testate interessate a presenziare alla conferenza stampa a inviare una richiesta d’accredito entro le ore 13:00 di giovedì. A partire dalle 20:00 lo Stadio Artemio Franchi aprirà i cancelli della Tribuna ai tifosi viola per dare a tutti la possibilità di salutare il nuovo calciatore viola.

13.00 - Prosegue la prima giornata fiorentina di Franck Ribery: il nuovo attaccante della Fiorentina è arrivato da poco presso la clinica Fanfani dove ha iniziato a svolgere le visite mediche che gli permetteranno poi di legarsi alla società viola fino al 2021. Nel video di FV il bagno di folla dei tifosi per l'ex Bayern

12.45 - Ribery, accompagnato dal dottor Pengue, ha da poco lasciato il centro sportivo per effettuare le visite mediche presso una clinica del centro di Firenze

12.05 - Franck Ribery è arrivato in questi minuti al centro sportivo "Astori": l'esterno, arrivato meno di un'ora fa a Firenze, si trova adesso all'interno dei campini dove avverrà il primo contatto coi suoi nuovi compagni di squadra e con il tecnico Vincenzo Montella. Probabile che nelle prossime ore arrivi l'annuncio ufficiale del suo acquisto dopo la firma sul contratto.

11.53 - Il consigliere delegato della Fiorentina Joe Barone ha parlato in questi minuti dal centro sportivo, commentando l'arrivo a Firenze di Franck Ribery. Ecco le sue parole: "Oggi è davvero una bellissima giornata, è stata una lunga nottata però. Siamo molto contenti per l'arrivo di Ribery e il presidente lo saluterà venerdì, quando arriverà in città. L'abbraccio di Firenze per Ribery? Domani sera speriamo di riempire tutto lo stadio e fare una grande festa per tutta Firenze e tutta la Fiorentna. Un altro colpo? Non dico nulla, grazie a tutti".

11.40 - Arriva anche il benvenuto social da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Benvenuto a Firenze Franck Ribery! Siamo entusiasti del tuo arrivo e non vediamo l'ora di vederti in campo!" il messaggio.

11.30 - All'arrivo di Ribery all'aeroporto aveva rilasciato qualche battuta anche Dario Dainelli: ""Fa un bell'effetto vederlo qui. Tutti sanno le sue qualità tecniche e di carattere. Siamo orgogliosi di averlo portato a Firenze, può dare tanto alla Fiorentina".

11.10 - ECCO RIBERY DAI TIFOSI. Il francese è comparso davanti alla folla presente a Peretola e i tifosi presenti hanno cominciato ad intonare cori, mentre il giocatore ha abbracciato un bambino e salutato la folla prima di andare via con una battuta: "Sono contento". QUI foto e video

11.00 - Appena sceso dall'aereo, Franck Ribery ha rilasciato qualche battuta a violachannel.tv: "Sono qua con la famiglia: facciamo qualcosa tutti insieme. Ho già parlato una settimana con le persone della Fiorentina, ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l'italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto".

10.50 - Curiosa presenza intanto all'aeroporto: mentre tutti aspettano Ribery, da Peretola esce il cantante Sting

10.40 - Quando ormai manca davvero poco allo sbarco di Franck Ribery a Firenze, va registrato come ci siano Dario Dainelli e Giancarlo Antognoni ad aspettare l'ex Bayern

10.32 - Sta aumentando sensibilmente il numero di tifosi della Fiorentina accorsi a Peretola per vedere l'arrivo di Franck Ribery. Gli oltre 200 sostenitori gigliati hanno fatto partire i primi cori nell'attesa del campione francese.

10.25 - Sempre più tifosi stanno arrivando a Peretola. Nella foto in fondo la situazione all'aeroporto di Firenze

10.20 - Nella trattativa non è stata un problema la questione relativa al numero di maglia. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, nonostante la numero 7 sia già stata scelta da Erick Pulgar e il cileno abbia già esordito in una gara ufficiale con quella cifra sulle spalle, è ancora possibile per la Fiorentina operare ad un cambio di numerazione nella propria lista. Entro, però, venerdì, quando la Lega di Serie A ufficializzerà le liste con tutti le numerazioni delle 20 società del massimo campionato valide per campionato e Coppa Italia nella stagione 2019/20. QUI tutti i dettagli

10.15 - Come mostra il video in calce all'articolo, sono cominciati i primi cori da parte dei tifosi accorsi a Peretola. Il numero dei presenti sta crescendo sensibilmente

10.00 - Un fattore importante nella questione l'ha avuto anche il decreto crescita di recente approvato dal governo appena caduto. Vi spieghiamo tutti i dettagli QUI

09.55 - FIrenzeViola.it ha stilato un profilo con le notizie principali della carriera e della vita privata di Ribery. CLICCA QUI per leggerlo

09.50 - Cresce la febbre per l'arrivo a Firenze di Franck Ribery, tanto che a Peretola si sono già presentati numerosi tifosi con maglie viola e bandiere al seguito. QUI le foto di FirenzeViola.it

09.43 - Se potevano esserci dei dubbi riguardo all'arrivo del francese a Peretola, ci hanno pensato lo stesso giocatore e la moglie a mandare dei messaggi social inequivocabili. QUI la moglie che pubblica l'emoticon di un aereo e QUI lo stesso Ribery che commenta: "Allez" (andiamo)

09.40 - Queste le cifre dell'operazione: Ribery firmerà un biennale a 4 milioni di euro annui con la possibilità di raggiungere bonus fino a 500mila euro

Franck Ribery-Fiorentina: un matrimonio che s'ha da fare. Dopo gli enormi passi avanti nella trattativa fatti nella giornata di ieri, il campione francese è atteso questa mattina a Peretola. FirenzeViola.it vi racconterà ogni aggiornamento sulla situazione, restate con noi!