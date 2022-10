LIVE FV, LECCE-FIORENTINA 0-0: JOVIC SUBITO OUT, DENTRO CABRAL

24' - CHE PERICOLO PER LA FIORENTINA! Banda lancia Cisse che davanti a Terracciano angola troppo il pallone di testa.

21' - Fallaccio di Dodo su Banda con l'arbitro che redarguisce ed avverte il brasiliano.

19' - Mandragora recupera palla centralmente poi dalla destra tira a botta sicura ma Falcone para con altrettanta sicurezza.

15' - GIALLO MANDRAGORA per fallo su Strefezza.

10' - Su un traversone viola il portiere del Lecce si ostacola con un difensore ed è fortunato che nessun viola riesca ad approfittare.

7' - CAMBIO VIOLA: dentro Cabral per Jovic che si è infortunato su una zolla in occasione di un cambio di gioco

4' - Si scalda Cabral: problemi per Jovic?

3' - Strefezza dalla sinistra innesca Baschirotto sulla destra che tira verso la porta ma Terracciano è ben appostato.

1' - PARTITI!!!

Fiorentina in campo con la maglia blù. La partita inizia con qualche minuto di ritardo per far cessare il fumo creati dai fumogeni.

Alle 20.45 la decima giornata di serie A si conclude con la partita Lecce-Fiorentina. Con i viola chiamati al riscatto in campionato dopo lo 0-4 subito al Franchi dalla Lazio e cercando di sfatare il tabù trasferta dopo averlo fatto in Conference. Italiano si affida all'undici più affidabile, unica sorpresa la panchina di Milenkovic. Firenzeviola.it vi terrà aggiornati minuto per minuto attraverso la diretta testuale e gli aggiornamenti dallo stadio. Ecco dunque le formazioni titolari:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. A disposizione: Cerofolini, Milenkovic, Cabral, Terzic, Ikone, Duncan, Zurkowski, Bianco, Saponara, Venuti. Allenatore: Italiano

Lecce (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni