LIVE FV, ITALIANO: “DARÒ TUTTO: HO UNA SQUADRA DI GRANDE LIVELLO. PRIMO OBIETTIVO: UN'IDENTITÀ"

Giornata di presentazioni in casa Fiorentina. Nella splendida cornice della terrazza Michelangelo è in programma questa mattina la conferenza stampa del nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano. Assieme al mister, che ha firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo, anche il direttore generale Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè. Ecco le parole del nuovo allenatore della Fiorentina:

Se questa è la scelta più ambiziosa della sua vita: "Ho poca voce... dopo aver visto il calendario abbiamo iniziato ad andare forte. Il calcio per me è fatto di categorie e tutto è ai massimi livelli in Serie A. La scelta di venire qua a Firenze è una scelta dove porterò il cuore: in questi anni ho ottenuto risultati importanti. Darò tutto me stesso e cercherò di mettere in atto quello che mi ha dato la società: avremo un'identità, un'organizzazione e proveremo a portare in alto il blasone del club. Quando giocavo contro la Fiorentina, non dormivo la notte prima: spero che i nostri avversari provino le stesse cose. Sto allenando una squadra di grande livello".

Su cosa ha dato Italiano al calcio: "A me il calcio dà soddisfazione ogni giorno, mi piace guardare milioni di partite e cerco di migliorarmi ogni giorno. Tutti lo scorso anno ci davano per spacciati nella squadra dove allenavo. Ho ancora da dare tanto e auguro a me stesso di togliermi tante soddisfazioni. E' bello avere questa splendida città alle spalle".

Se ha ancora dei sogni da allenatore: "Sono quattro anni consecutivi che mi tolgo tante soddisfazioni, andando oltre l'obiettivo iniziale. Ogni anno si inizia la stagione cercando di migliorare la stagione prima. Intanto il primo obiettivo è quello di trovare una grande identità. Diventare allenatore è stato un richiamo che ho sentito da molto prima che smettessi di giocare. Ho fatto tanti errori ma sono maturato. Sono diverso rispetto agli ultimi anni. Il mio sogno nell'immediato è veder crescere e divertire questi ragazzi che conosco da appena tre giorni. Il mio obiettivo è sentir dire ai miei ragazzi: "Mister, mi sto divertendo". Le vittorie non le può garantire nessuno, ci sono tante variabili".

Su quale marchio di fabbrica vuole dare alla sua squadra: "Io posso incidere in maniera marcata su un certo tipo di calcio, un certo tipo di atteggiamento e di intensità. Vogliamo essere aggressivi, senza subire mai il nostro avversario: poi possiamo parlare di numeri ma l'importante è l'atteggiamento e ciò che si fa in campo. Tutti avremo grossi vantaggi".

Su cosa si aspetta dal mercato: "Con la società il quadro è chiaro: valutare bene la rosa in questi giorni, andare in ritiro e dopo due settimane fare il punto della situazione. Alcuni ragazzi li conoscevo da avversario ma è importante conoscere caratterialmente i giocatori a disposizione. Per me la Fiorentina è già una squadra di livello, poi si può sempre migliorare".

Se ha un messaggio per i tifosi dello Spezia: "Quello che è stato fatto in questi due anni è storia. Se c'è una persona che ha avuto rispetto, atteggiamento di grande affetto verso quella piazza quello si chiama Vincenzo Italiano. In due anni abbiamo ottenuto obiettivi allucinanti, in ogni situazione ho ricordato l'aiuto dei tifosi che hanno sofferto per la mancanza della presenza allo stadio. Ho visto che ci sono state persone deluse ma ci sono momenti in cui bisogna abbassare la testa e rimboccarsi le maniche: a gennaio siamo stati abbandonati e noi abbiamo dato il massimo e siamo stati etichettati come "idoli" e "fenomeni". Poi quando si fanno altre scelte, uno passa in secondo piano e si parla solo di firme e contratti. Si può andare anche oltre a certe cose. L'affetto e l'amore per La Spezia rimarrà per tutta la vita, mi dispiace per la reazione di tante persone".