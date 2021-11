LIVE FV, FIORENTINA-SAMPDORIA 3-1: FINE PRIMO TEMPO

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI UN PRIMO TEMPO ENTUSIASMANTE DELLA FIORENTINA! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-1.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Biraghi sugli sviluppi del corner pesca Bonaventura in area: il centrocampista stoppa con il petto e poi calcia da posizione defilata, il pallone viene deviato e finisce a Sottil che ribadisce in rete. Fiorentina sul velluto!

45' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! SOTTIL FA 3-1!

44' - Callejon ancora molto attivo, scappa alle spalle del difensore e mette in mezzo un cross chiuso un corner.

42' - Giocata di Sottil che salta secco Gabbiadini e fa ammonire l'attaccante della Sampdoria.

39' - Ci riprova Bonaventura con il mancino, questa volta è Audero a bloccare il pallone.

38' - Bereszynski pericoloso, in area salta Biraghi e poi per fortuna spara alto.

37' - Bonaventura! Tiro fantastico con il mancino in area dopo un'altra giocata pregevole di Callejon: Ferrari respinge e salva i suoi quasi sulla linea! Francamente con un tocco di braccio che però l'arbitro non ha ravvisato.

32' - Grande azione sull'asse Callejon-Bonaventura-Vlahovic. Lo spagnolo lancia Bonaventura che pesca Vlahovic con un grande cross: il serbo non sbaglia, incrocia di testa e batte Audero. È il 29esimo gol nel 2021!

32' - GOOOOOLLLLL!!! GOOOL!!! SEGNA VLAHOVIC DI TESTA!

28' - Altra bella azione di Sottil che crossa basso per Vlahovic fermato in area. Sul ribaltamento di fronte pericolosa la Sampdoria con un cross di Candreva. Non c'è un attimo di pausa in questa fase.

26' - Ancora pericoloso Callejon! Folata di Biraghi che si fa tutto il campo e poi serve Callejon, che prende la mira ma spara alto il mancino. Molto attivo però lo spagnolo in questa prima mezz'ora.

23' - Giocata da un esterno all'altro: Sottil dribbla un giocatore e mette in mezzo un pallone teso che arriva dall'altra parte e che Callejon spinge in porta da distanza ravvicinata. La Fiorentina pareggia!

23' - GOOOOOLLLL!!! SEGNA CALLEJOOOONNN!!!

22' - Fiorentina che per ora non riesce ad imprimere il proprio ritmo alla partita. La Sampdoria lascia il pallino del gioco ai viola che però non trovano spazio.

18' - Vlahovic fallisce una punizione! Posizione simile a quella calciata da Biraghi in precedenza, il risultato però è anche peggio. Si resta sullo 0-1.

15' - GOL DI GABBIADINI. Grande incornata che centra l'angolino su cross di Candreva e batte Terracciano. Comincia in salita la partita per la Fiorentina.

10' - Vlahovic! Sinistro dal limite troppo centrale: blocca Audero.

8' - Gabbiadini riceve dai venti metri e tenta la conclusione: sfera che finisce tra le braccia di Terracciano

5' - Fuori di poco! Bella punizione calciata da Biraghi, con il pallone che però esce di pochissimo alto.

4' - Punizione pericolosa per la Fiorentina. Sul pallone va Biraghi.

0' - SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

O tutto o niente. La Fiorentina in 14 partite non ha mai pareggiato e non vuole interrompere questa particolare striscia, arrivando a 8 vittorie e scavalcando una Sampdoria che si è rialzata dopo un inizio di stagione negativo. Al Franchi arriva una squadra in grado di infilare due vittorie consecutive e la Fiorentina deve subito reagire alla dolorosa sconfitta di Empoli. La squadra di Italiano riuscirà a trasformare la rabbia in energia? La risposta tra poco: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Verre, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa.